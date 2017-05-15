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Чыныбай Турсунбеков: "За молодыми талантами в сфере инновационных технологий будущее страны"

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/chynybai-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426041-ru.html

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15 мая 2017, 18:38       Комментарии

Бишкек, 15 мая /Кабар/. Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков сегодня встретился со школьниками Кансааром Кудайбаковым и Тимуром Комарем, которые представят Кыргызстан на олимпиаде GENIUS с 12 по 17 июня в городе Освего, штат Нью-Йорк США. Об этом сообщает перс-служба ЖК КР.
Чыныбай Турсунбеков пожелал успехов школьникам на предстоящем мероприятии и отметил, что именно за такими ребятами будущее Кыргызстана. "Мне известно, что путевку на олимпиаду GENIUS вы получили выиграв соревнования по робототехнике в Бишкеке. Отрадно, что у нас такие умные, целеустремленные дети. Всем понятно, что экономика, да и страна в целом не может развиваться без инновационных технологий. И я верю, что в будущем вы внесете большой вклад в технический прогресс нашей республики", - сказал он.
Торага добавил, что одной из приоритетных задач руководства страны является создание условий для реализации потенциала кыргызстанских детей. "Жогорку Кенеш, Правительство, да и каждый руководитель на местах должен трудиться во имя будущего подрастающего поколения. У нас талантливые дети и мы должны сделать так, чтобы каждый ребенок смог стать успешным и нужным для республики", - подчеркнул Чыныбай Турсунбеков.
Также в ходе встречи Чыныбай Турсунбеков от имени депутатов Жогорку Кенеша передал участникам олимпиады GENIUS материальную помощь, выделенную из фонда Торага.
В свою очередь Кансаар Кудайбаков и Тимур Комарь поблагодарили Торага за поддержку и оказанное внимание. "Мы понимаем всю ответственность и приложим максимальные усилия для того, чтобы оправдать все ожидания", - заключили они.

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