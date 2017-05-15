Спортсмен из Кыргызстана получил бронзовую медаль на Кубке России по дуатлону

15 мая 2017, 18:44 Комментарии

Бишкек, 15 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Спортсмен из Кыргызстана Александр Требунский завоевал бронзовую награду на первом этапе Кубке России по дуатлону.

Как сообщил сам спортсмен на своей страничке в соцсетях, турнир состоялся в минувшие выходные в городе в Альметьевске (Россия). Он выступал в возрастной группе "юниоры".

"Первый бег был тяжелым, разложился не правильно. Но пришел в себя на велоэтапе и сумел стать третьим. Впереди много стартов, будем стараться улучшать результаты. Поздравляю товарища по команде Кулькова Наума, который занял 3-е место среди юношей. Спасибо судьям и организатором соревнований за допуск к участию, тренерам за подготовку", - поделился спортсмен.