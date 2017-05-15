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Спортсмен из Кыргызстана получил бронзовую медаль на Кубке России по дуатлону

Источник:
http://kabar.kg/news/sportsmen...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426040-ru.html

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15 мая 2017, 18:44       Комментарии

Бишкек, 15 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Спортсмен из Кыргызстана Александр Требунский завоевал бронзовую награду на первом этапе Кубке России по дуатлону.
Как сообщил сам спортсмен на своей страничке в соцсетях, турнир состоялся в минувшие выходные в городе в Альметьевске (Россия). Он выступал в возрастной группе "юниоры".
"Первый бег был тяжелым, разложился не правильно. Но пришел в себя на велоэтапе и сумел стать третьим. Впереди много стартов, будем стараться улучшать результаты. Поздравляю товарища по команде Кулькова Наума, который занял 3-е место среди юношей. Спасибо судьям и организатором соревнований за допуск к участию, тренерам за подготовку", - поделился спортсмен.

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