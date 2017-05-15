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Сапар Исаков: Я не намерен баллотироваться на пост президента Кыргызстана

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426039-ru.html

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15 мая 2017, 16:24       Комментарии

Руководитель Аппарата президента Сапар Исаков не намерен баллотироваться на пост президента Кыргызстана. Об этом он сообщил в комментарии относительно заявления экс-президента Розы Отунбаева о проекте "Таза коом".
"Я считаю неуместным связывать данный проект с предстоящими выборами главы государства и тем более со мной, так как я не намерен баллотироваться на пост президента страны", - сказал С.Исаков.
Ранее Р.Отунбаева на форуме в Бишкеке призвала доноров внести ясность в проект "Таза коом", чтобы он не стал предвыборной платформой.
Полное заявление С.Исакова можно прочитать по ссылке.

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