Две девочки плакали, обнявшись, их родители разводились — Сейдакматова

15 мая 2017, 18:33 Комментарии

Видеомост соединил студии в Бишкеке, Минске, Астане, Ереване и Кишиневе.

Сейдакматова напомнила, что кыргызы издавна с большим уважением относились к институту семьи и старшее поколение всегда считало развод большим позором.

"Мне больно видеть, что молодые люди все чаще расстаются. Знаю случай, когда пара разошлась даже несмотря на то, что в семье были две маленькие дочки. Я видела, как эти девочки сидели обнявшись и плакали", - рассказал Сейдакматова.

Она отметила, что коллектив театра "Тунгуч" регулярно представляет зрителю постановки, в основу которых положены проблемы семьи.

"Если, например, родители бьют детей и наоборот, ничего хорошего в такой семье не будет. Это обязательно отразится на детской психике. Нам нужно беречь свои семьи", - добавила артистка.

Координатор приюта "Центр защиты детей" Роза Сулайманова во время видеомоста сообщила, что за год в Кыргызстане распались 8 тысяч семей.