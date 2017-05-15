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Две девочки плакали, обнявшись, их родители разводились — Сейдакматова

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426038-ru.html

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Трагедия в Узгене: найдены тела еще двух девочек

15 мая 2017, 18:33       Комментарии

Видеомост соединил студии в Бишкеке, Минске, Астане, Ереване и Кишиневе.
Сейдакматова напомнила, что кыргызы издавна с большим уважением относились к институту семьи и старшее поколение всегда считало развод большим позором.
"Мне больно видеть, что молодые люди все чаще расстаются. Знаю случай, когда пара разошлась даже несмотря на то, что в семье были две маленькие дочки. Я видела, как эти девочки сидели обнявшись и плакали", - рассказал Сейдакматова.
Она отметила, что коллектив театра "Тунгуч" регулярно представляет зрителю постановки, в основу которых положены проблемы семьи.
"Если, например, родители бьют детей и наоборот, ничего хорошего в такой семье не будет. Это обязательно отразится на детской психике. Нам нужно беречь свои семьи", - добавила артистка.
Координатор приюта "Центр защиты детей" Роза Сулайманова во время видеомоста сообщила, что за год в Кыргызстане распались 8 тысяч семей.

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