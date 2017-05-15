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В Оше наркоборцы изъяли гашиш стоимостью более $1 тыс.

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-oshe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426037-ru.html

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15 мая 2017, 18:01       Комментарии

В Оше сотрудники УБОП задержали наркоторговцев, занимавшихся сбытом гашиша в особо крупном размере, сообщает пресс-служба МВД.
По данным ведомства, накануне сотрудники Южного управления УБОП провели спецоперацию по задержанию наркоторговцев.
"В результате задержаны двое мужчин осуществлявших поставку и распространение наркотиков. У них изъято 1 кг 05 гр гашиша, стоимостью более $1 тыс. В рамках возбужденного уголовного дела задержаны и заключены под стражу гражданин У.К. 1960 года рождения, по предварительным данным ранее судим за наркотики в Узбекистане и Х.А. 1969 года рождения, оба являются жителями Оша. В настоящее время расследование уголовного дела проводит отдел ГСУ МВД", – говорится в сообщении.

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