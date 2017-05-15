В Оше наркоборцы изъяли гашиш стоимостью более $1 тыс.

15 мая 2017, 18:01 Комментарии

В Оше сотрудники УБОП задержали наркоторговцев, занимавшихся сбытом гашиша в особо крупном размере, сообщает пресс-служба МВД.

По данным ведомства, накануне сотрудники Южного управления УБОП провели спецоперацию по задержанию наркоторговцев.

"В результате задержаны двое мужчин осуществлявших поставку и распространение наркотиков. У них изъято 1 кг 05 гр гашиша, стоимостью более $1 тыс. В рамках возбужденного уголовного дела задержаны и заключены под стражу гражданин У.К. 1960 года рождения, по предварительным данным ранее судим за наркотики в Узбекистане и Х.А. 1969 года рождения, оба являются жителями Оша. В настоящее время расследование уголовного дела проводит отдел ГСУ МВД", – говорится в сообщении.