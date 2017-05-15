Атамбаев: "Один пояс – один путь" открывает нам перспективы выхода к морю

15 мая 2017, 18:11 Комментарии

Алмазбек Атамбев отметил, что проект "Один пояс – один путь" открывает перед Кыргызстаном перспективы выхода к морю. Об том он сказал на форуме, который проходит в Пекине.

"Мы поддерживаем строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Данная дорога будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры стран Центральной Азии и предоставлению прямого и удобного выхода к портам Персидского залива и Тихого океана", – сказал он.

Он добавил, что строительство железной дороги соответствует всем целям "Одного пояса и одного пути" — создания новых и альтернативных транспортных коридоров.