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Атамбаев: "Один пояс – один путь" открывает нам перспективы выхода к морю

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/atamba...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426036-ru.html

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15 мая 2017, 18:11       Комментарии

Алмазбек Атамбев отметил, что проект "Один пояс – один путь" открывает перед Кыргызстаном перспективы выхода к морю. Об том он сказал на форуме, который проходит в Пекине.
"Мы поддерживаем строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Данная дорога будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры стран Центральной Азии и предоставлению прямого и удобного выхода к портам Персидского залива и Тихого океана", – сказал он.
Он добавил, что строительство железной дороги соответствует всем целям "Одного пояса и одного пути" — создания новых и альтернативных транспортных коридоров.

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