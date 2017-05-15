На крупной фабрике в Германии прогремел взрыв

15 мая 2017, 18:22 Комментарии

На фабрике концерна Schaeffler в Баварии сегодня утром прогремел взрыв. В результате тяжело пострадали несколько человек, пишет "Российская газета". Предприятие, расположенное в городе Эльтманн (Нижняя Франкония), занимается производством запчастей и составляющих для автомобилей. На месте происшествия находятся пожарные, полиция и "скорая помощь".

Сигнал тревоги поступил в 10:15. После взрыва цеха фабрики охватил огонь, однако пожарным удалось взять ситуацию под контроль. Распространения ядовитых или вредных для здоровья человека веществ удалось избежать. По сообщению представителя местной полиции, опасности для населения нет.

Точное количество пострадавших пока не известно. По сведениям местных СМИ, ранения получили не менее 15 человек. Тяжело пострадавшие с опасными для жизни ожогами доставлены на вертолете в специализированные клиники. 200 сотрудников фабрики должны были покинуть свои рабочие места.

Что стало причиной взрыва, выясняется. По первым предположениям, к взрыву привела неконтролируемая вспышка пламени.