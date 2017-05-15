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Кыргызстанцев просят выезжать в Казахстан и Россию по загранпаспортам

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426034-ru.html

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15 мая 2017, 17:36       Комментарии

В настоящее время новые идентификационные карты проходят процедуру легализации в Казахстане, России и Узбекистане, сообщает пресс-служба ГРС.
По данным ведомства, в первой половине апреля по дипломатическим каналам образцы биометрических паспортов совместно с их описанием направлены казахстанской, российской и узбекской сторонам.
"Ожидается, что процесс легализации завершится к концу мая месяца. В этой связи Государственная регистрационная служба просит граждан Кыргызстана, планирующих поездки в Казахстан или в Россию, пока иметь при себе общегражданский (заграничный) паспорт", – говорится в сообщении.

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