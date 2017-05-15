В Бишкеке за угон трех автомашин задержан мужчина

15 мая 2017, 17:42 Комментарии

Сотрудники ГУВД Бишкека и Ленинского РУВД задержали мужчину, подозреваемого в угоне трех автомашин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

По данным ведомства, в УВД Ленинского района поступило заявление о том, что 12 мая примерно в 22:00 неизвестные лица незаконно завладели автомашиной заявителя марки "Honda Fit", после чего скрылись с места преступления.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий за совершение преступления был задержан 27-летний уроженец Джалал-Абадской области.

"В ходе следствия установлено, что задержанный причастен еще к двум аналогичным преступлениям. Все три машины были возвращены хозяевам. Задержанный находится в ИВС ГУВД Бишкека", — говорится в сообщении.