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В Бишкеке за угон трех автомашин задержан мужчина

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426033-ru.html

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15 мая 2017, 17:42       Комментарии

Сотрудники ГУВД Бишкека и Ленинского РУВД задержали мужчину, подозреваемого в угоне трех автомашин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.
По данным ведомства, в УВД Ленинского района поступило заявление о том, что 12 мая примерно в 22:00 неизвестные лица незаконно завладели автомашиной заявителя марки "Honda Fit", после чего скрылись с места преступления.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий за совершение преступления был задержан 27-летний уроженец Джалал-Абадской области.
"В ходе следствия установлено, что задержанный причастен еще к двум аналогичным преступлениям. Все три машины были возвращены хозяевам. Задержанный находится в ИВС ГУВД Бишкека", — говорится в сообщении.

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