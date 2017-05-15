В каких районах Бишкека, Чуйской и Ошской областей 16 мая отключат электричество

15 мая 2017, 18:00 Комментарии

16 мая в Бишкеке, Чуйской и Ошской областях возможны перебои в электроснабжении. Об этом сообщает ОАО "Северэлектро".

В Бишкеке с 9:00 до 18:00:

– улицы Полевая, Широкая, Крымская, Хмельницкого, Тульская, Хвойная, ж/м "Красный строитель" (улицы 2-я Гончарная, Рабочая, Бельская, Дубосековская, переулки Чон-Курганский, Красный строитель, Сары-Челекский, Беш-Кунгейский, Барскаунский, Ак-Сайский), переулки Цветочный, Черкчикский.

С 10:00 до 15:00:

– улицы Осмонкула, Баетова, Жумабека, переулки Аламединский, Урожайный.

С 9:00 до 14:00:

– улица Салиевой.

С 9:00 до 17:00:

– микрорайон "Джал- 23", № 24.

С 12:00 до 17:00:

– жилмассив "Арча-Бешик" (улица Жайыл баатыра), улицы Кайназаровой, Дэн Сяопина, Абдраева, Шуш-Тубе, Орозова, Мессароша.

В Чуйской области с 9:00 до 17:00:

– села Байтик (улицы Суюнбаева, Эшмамбет, Исмаилова, Ала-Арчинская, Школьная), Васильевка (северная часть), Берлик (улица Жумалы), Виноградное, Полевое, Прибойное, Чат-Кель, Первомайское, Восточное, Военно-Антоновка (улицы Полярная, Степная, Комсомольская, Северная), Сокулук (улица Калинина);

– город Кара-Балта (улицы Кожомбердиева, №№ 19-31, Мира, №№ 2-10);

С 8:00 до 17:00:

– село Беш-Терек.