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Депутат Асылбек Дамирбек уулу переизбран вице-президентом AAWC

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359871_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426031-ru.html

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15 мая 2017, 17:26       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Кыргызстана Асылбек Дамирбек уулу переизбран вице-президентом Азиатского совета Объединенного мира борьбы (AAWC).
Как сообщили в Федерации борьбы Кыргызстана, в ходе чемпионата Азии по трем видам борьбы в Индии состоялся конгресс AAWC. Основной темой собрания было избрание президента и вице-президентов AAWC.
В выборах приняли участие 14 кандидатов из Ирана, Японии, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Индии, Иордании, Катара, Сирии, Таиланда, Тайпея и Йемена. Представители 34 стран азиатского континента путем голосования избрали 6 вице-президентов и одного президента AAWC.
По итогам выборов президентом был избран Даулет Турлыханов (Казахстан), а одним из вице-президентов переизбран Дамирбек Асылбек уулу, который также является первым вице-президентом Федерации борьбы Кыргызстана.
Отметим, впервые среди кыргызстанцев на такую должность в мире борьбы он был избран в 2013 году.

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