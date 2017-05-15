Депутат Асылбек Дамирбек уулу переизбран вице-президентом AAWC

15 мая 2017, 17:26 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Кыргызстана Асылбек Дамирбек уулу переизбран вице-президентом Азиатского совета Объединенного мира борьбы (AAWC).

Как сообщили в Федерации борьбы Кыргызстана, в ходе чемпионата Азии по трем видам борьбы в Индии состоялся конгресс AAWC. Основной темой собрания было избрание президента и вице-президентов AAWC.

В выборах приняли участие 14 кандидатов из Ирана, Японии, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Индии, Иордании, Катара, Сирии, Таиланда, Тайпея и Йемена. Представители 34 стран азиатского континента путем голосования избрали 6 вице-президентов и одного президента AAWC.

По итогам выборов президентом был избран Даулет Турлыханов (Казахстан), а одним из вице-президентов переизбран Дамирбек Асылбек уулу, который также является первым вице-президентом Федерации борьбы Кыргызстана.

Отметим, впервые среди кыргызстанцев на такую должность в мире борьбы он был избран в 2013 году.