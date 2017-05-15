Сегодня: опасная карусель, паводки и штормовое, предварительная дата орозо

15 мая 2017, 17:30 Комментарии

Смертельный аттракцион. В Оше в парке Навои ЧП - прямо на ходу вместе с отдыхающими развалилась цепочная карусель. Рухнула ее верхняя часть, за которую крепятся сиденья. Сообщается о восьмерых пострадавших, получивших различные травмы. Пятерым медицинская помощь была оказана амбулаторно, трое госпитализированы. Одна из девушек получила серьезные увечья, у нее закрытая черепно-мозговая травма, перелом ноги и множественные ушибы.

После происшествия следственный отдел УВД Оша возбудил уголовное дело по статье 142 "Нарушение правил техники безопасности, повлекшее за собой причинение менее тяжкого вреда здоровью" УК КР. Мэрией южной столицы создана специальная комиссия по расследованию причин несчастного случая. Также по указанию руководства муниципалитета будет проверено техническое состояние всех аттракционов, установленных в парках и скверах Оша.

Угроза паводков. Подъем уровня воды на горных реках грозит подтоплением десятку сел в Ошской и Джалал-Абадской областях. В потенциально опасной зоне находятся сотни жилых домов. Несмотря на предпринимаемые меры по укреплению русел рек, предпринимаемых мер может оказаться недостаточно. Если увеличение уровня воды продолжится такими же темпами, то МЧС окажется бессильно перед стихией.

Объем стока в реках сейчас превышает среднестатистические показатели почти в два и более раза. С приходом жаркой погоды в горах начал таять весь выпавший зимой снег, которого тоже было значительно больше, чем обычно. Добавить проблем могут ожидаемые осадки. В Кыргызстане с 16 по 19 мая объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют дожди, местами сильные. В высокогорных районах снег и заморозки до -5 градусов.

Несчастные случаи на воде. В Аламудунском водохранилище близ села Беш-Кунгей был обнаружено тело 11-летнего мальчика. Он рыбачил с друзьями и упал в воду. Пока товарищи бегали за помощью, ребенок утонул. Следствием установлено, что это был несчастный случай. Тело погибшего передано родственникам.

В пригородном селе Военно-Антоновка в местном пруду утонул 15-летний подросток. О случившимся в МЧС сообщили очевидцы. Трагедия произошла накануне, привлеченные к поискам спасатели не смогли найти тело. Сегодня сотрудники МЧС и милиции продолжают обследовать водоем.

В ДУМК назвали предварительную дату начала орозо. Священный для верующих пост должен начаться 27 мая. В Духовном управлении мусульман Кыргызстана отмечают, что возможная погрешность составляет один день. Окончательно дата будет установлена после наблюдений за расположением Луны в ночном небе. Но высока вероятность того, что никаких изменений уже не будет.

В месяц орозо, или Рамазан, верующие отказываются от приема пищи и воды в светлое время суток - от рассвета и до заката. Длительность поста составляет 29–30 дней в зависимости от продолжительности лунного месяца. Пост начинается с рассветом и заканчивается с заходом солнца. Орозо должны держать все мусульмане, религиозная традиция является одним из пяти столпов ислама.

Международный аэропорт Иссык-Куль в Тамчы готовится принимать регулярные рейсы из России, Казахстана и Узбекистана. В разгар курортного сезона побережье жемчужины Кыргызстана будет связано прямым авиасообщением с крупнейшим городом Сибири - Новосибирском. Перелеты по этому направлению в оба конца будут выполняться по вторникам и пятницам.

В июле и августе каждую среду 190-местный Боинг-757 будет совершать перелеты по маршруту Ташкент – Тамчы. По тем же дням борт будет отправляться в столицу Узбекистана. Время в пути составит 1 час 20 минут. Стоимость билета в оба конца - 340 долларов США. Также ведутся переговоры о возобновлении регулярных международных рейсов на Иссык-Куль из Астаны, Алматы и Шымкента.

У нас есть золото. На IV Играх исламской солидарности кыргызстанские дзюдоисты завоевали 4 медали. Крупные спортивные состязания проходят в эти дни в столице Азербайджана Баку. Юрий Краковецкий, который выступает в весовой категории свыше 100 килограммов, завоевал золотую медаль - в финале он поборол соперника из Алжира. Бронзовыми призерами Исламиады стали Отар Бестаев, Бектур Рысмамбетов и Владимир Золоев.

Буквально за день до приятных новостей из Таджикистана любители спорта получили приятную новость из Индии, где прошло континентальное первенство по вольной борьбе. Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова не оставила шансов своим соперницам и стала двукратной чемпионкой Азии по женской борьбе.