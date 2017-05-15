В Зимбабве ходившего по воде пастора съели крокодилы

15 мая 2017, 17:41 Комментарии

В Зимбабве пастор Джонатан Мтетва из Святой церкви Последних дней пытался показать, как Иисус ходил по воде, и был атакован сразу тремя крокодилами. К моменту атаки он успел пройти около 30 метров по реке, пишет NewsRu.com со ссылкой на нигерийский The Daily Post.

Инцидент произошел в субботу утром, 13 мая. Мтетва пытался продемонстрировать библейское чудо своим прихожанам на Реке Крокодилов.

"Пастор учил нас силе веры в прошлое воскресенье. Он пообещал продемонстрировать нам, на что способна вера, но в конечном итоге утонул и был съеден тремя большими крокодилами прямо на наших глазах. Мы до сих пор не понимаем, как это произошло, ведь он постился и молился всю неделю", - рассказал журналистам диакон церкви Нкоси.

Пастор Мтетва вошел в воду и, когда прошел около 30 метров, пытался подняться над водой, чтобы начать ходить. Три крокодила появились словно из ниоткуда и напали на него. Они растерзали священника за несколько минут. После этого на поверхности реки остались только пара сандалий и нижнее белье.

Спасатели, которых вызвали перепуганные прихожане, прибыли к месту трагедии спустя 30 минут, но ничего не могли поделать.