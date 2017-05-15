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Новые кыргызстанские биопаспорта проходят процедуру легализации в Казахстане, России и Узбекистане

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426027-ru.html

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15 мая 2017, 17:31       Комментарии

В настоящее время новые идентификационные карты проходят процедуру легализации в Казахстане, России и Узбекистане. Об этом 15 мая сообщили в пресс-службе Государственной регистрационной службы.
В первой половине апреля по дипломатическим каналам образцы биометрических паспортов совместно с их описанием были направлены казахстанской, российской и узбекстанской сторонам. Ожидается, что процесс легализации завершится к концу мая.
В этой связи ГРС просит граждан Кыргызстана, планирующих поездки в Казахстан или Россию, пока иметь при себе общегражданский (заграничный) паспорт.

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