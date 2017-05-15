Новые кыргызстанские биопаспорта проходят процедуру легализации в Казахстане, России и Узбекистане

15 мая 2017, 17:31 Комментарии

В настоящее время новые идентификационные карты проходят процедуру легализации в Казахстане, России и Узбекистане. Об этом 15 мая сообщили в пресс-службе Государственной регистрационной службы.

В первой половине апреля по дипломатическим каналам образцы биометрических паспортов совместно с их описанием были направлены казахстанской, российской и узбекстанской сторонам. Ожидается, что процесс легализации завершится к концу мая.

В этой связи ГРС просит граждан Кыргызстана, планирующих поездки в Казахстан или Россию, пока иметь при себе общегражданский (заграничный) паспорт.