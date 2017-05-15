Мэрия Бишкека просит горожан перейти на цифру

15 мая 2017, 17:13 Комментарии

В целях реализации поручения премьер-министра КР Сооронбая Жээнбекова, Плана пошаговых действий госорганов и организаций, вовлеченных в процесс перехода на цифровое телерадиовещание в республике, и в связи с отключением с 15 мая 2017 года аналогового телерадиовещания в КР руководителям районных служб и начальникам МТУ поручено провести разъяснительные работы среди населения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города Бишкек.

Решение по отключению аналогового телевидения принято в связи с завершением работ по установке и введением в эксплуатацию ОАО "РПО РМТР" мультиплекса ЦТВ. В связи с этим, гражданам КР для просмотра эфирного телевидения необходимо установить приемник или телевизор, поддерживающий стандарт ЦТВ DVB-T2.

Для граждан, проживающих в районах с плохим приемом ЦТВ-сигнала, имеется возможность просмотра цифрового ТВ через спутниковый приемник в стандарте DVB-S2. Для этого необходимо настроить спутниковый приемник на спутник Eutelsat 70B.

Для расширения доступа населения Кыргызстана к информации по переходу на ЦТВ функционирует официальный сайт www.sanarip.kg и телефон горячей линии 1212 на базе колл-центра АО "Кыргызтелеком".