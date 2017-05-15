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Мэрия Бишкека просит горожан перейти на цифру

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/meriya...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426026-ru.html

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15 мая 2017, 17:13       Комментарии

В целях реализации поручения премьер-министра КР Сооронбая Жээнбекова, Плана пошаговых действий госорганов и организаций, вовлеченных в процесс перехода на цифровое телерадиовещание в республике, и в связи с отключением с 15 мая 2017 года аналогового телерадиовещания в КР руководителям районных служб и начальникам МТУ поручено провести разъяснительные работы среди населения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города Бишкек.
Решение по отключению аналогового телевидения принято в связи с завершением работ по установке и введением в эксплуатацию ОАО "РПО РМТР" мультиплекса ЦТВ. В связи с этим, гражданам КР для просмотра эфирного телевидения необходимо установить приемник или телевизор, поддерживающий стандарт ЦТВ DVB-T2.
Для граждан, проживающих в районах с плохим приемом ЦТВ-сигнала, имеется возможность просмотра цифрового ТВ через спутниковый приемник в стандарте DVB-S2. Для этого необходимо настроить спутниковый приемник на спутник Eutelsat 70B.
Для расширения доступа населения Кыргызстана к информации по переходу на ЦТВ функционирует официальный сайт www.sanarip.kg и телефон горячей линии 1212 на базе колл-центра АО "Кыргызтелеком".

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