Эксперты предупреждают о возможной новой волне кибератак

15 мая 2017, 16:56 Комментарии

Компании ряда азиатских стран сообщили о нарушениях в работе компьютеров. Ранее эксперты предупредили, что масштабы хакерской атаки, начатой в пятницу при помощи вируса-шифровальщика WannaCry и принявшей глобальный характер, с началом новой рабочей недели могут увеличиться, передает Евроньюс.

Президент американской корпорации Microsoft Брэд Смит заявил, что хакерская атака служит подтверждением необходимости неотложных коллективных действий в целях обеспечения безопасности пользователей интернета. Речь, в частности, идет об оперативном обмене опытом работы со специалистами органов правопорядка, правительственных учреждений и потребителями.

12 мая значительное число компьютеров по всему миру подверглось атаке вируса, который требовал перечисления денег за снятие блокировки с операционной системы. По данным Европола, жертвами хакеров стали не менее 200 тысяч физических и юридических лиц в 150 государствах.

В Великобритании от вирусной атаки пострадали 48 филиалов Национальной службы здравоохранения, включая поликлиники и больницы. Это привело к отмене приема больных, нарушениям в работе службы скорой помощи и сбою в проведении запланированных хирургических операций.