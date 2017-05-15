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Эксперты предупреждают о возможной новой волне кибератак

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359869_ek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426025-ru.html

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Спецслужбы Великобритании предупредили о новых возможных атаках WannaCry

Президент Microsoft обеспокоен глобальной кибератакой

15 мая 2017, 16:56       Комментарии

Компании ряда азиатских стран сообщили о нарушениях в работе компьютеров. Ранее эксперты предупредили, что масштабы хакерской атаки, начатой в пятницу при помощи вируса-шифровальщика WannaCry и принявшей глобальный характер, с началом новой рабочей недели могут увеличиться, передает Евроньюс.
Президент американской корпорации Microsoft Брэд Смит заявил, что хакерская атака служит подтверждением необходимости неотложных коллективных действий в целях обеспечения безопасности пользователей интернета. Речь, в частности, идет об оперативном обмене опытом работы со специалистами органов правопорядка, правительственных учреждений и потребителями.
12 мая значительное число компьютеров по всему миру подверглось атаке вируса, который требовал перечисления денег за снятие блокировки с операционной системы. По данным Европола, жертвами хакеров стали не менее 200 тысяч физических и юридических лиц в 150 государствах.
В Великобритании от вирусной атаки пострадали 48 филиалов Национальной службы здравоохранения, включая поликлиники и больницы. Это привело к отмене приема больных, нарушениям в работе службы скорой помощи и сбою в проведении запланированных хирургических операций.

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