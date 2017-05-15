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Задержан вор, угнавший 3 автомобиля. Машины возвращены владельцам

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359867_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426024-ru.html

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15 мая 2017, 17:01       Комментарии

Столичная милиция задержала подозреваемого в угоне трех автомашин. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.
В УВД Ленинского района поступило заявление о том, что 12 мая, примерно в 22.00 неизвестные лица неправомерно завладели автомашиной заявителя марки "Хонда Фит", которая была остановлен возле дома. После чего скрылись с места преступления.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 172 (неправомерное завладение автомобилем или иным автомототранспортным средством) УК КР.
При проведении оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали 27-летнего уроженца Джалал-Абадской области К.М. Также в ходе следствия установлено, что задержанный причастен к двум аналогичным преступлениям.
Все три машины были возвращены хозяевам.
Задержанный содержится в ИВС ГУВД г. Бишкек.
На данный момент милицией устанавливается причастность задержанного в других аналогичных преступлениях.

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