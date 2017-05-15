Задержан вор, угнавший 3 автомобиля. Машины возвращены владельцам

15 мая 2017, 17:01 Комментарии

Столичная милиция задержала подозреваемого в угоне трех автомашин. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

В УВД Ленинского района поступило заявление о том, что 12 мая, примерно в 22.00 неизвестные лица неправомерно завладели автомашиной заявителя марки "Хонда Фит", которая была остановлен возле дома. После чего скрылись с места преступления.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 172 (неправомерное завладение автомобилем или иным автомототранспортным средством) УК КР.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали 27-летнего уроженца Джалал-Абадской области К.М. Также в ходе следствия установлено, что задержанный причастен к двум аналогичным преступлениям.

Все три машины были возвращены хозяевам.

Задержанный содержится в ИВС ГУВД г. Бишкек.

На данный момент милицией устанавливается причастность задержанного в других аналогичных преступлениях.