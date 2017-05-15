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"informБЮРО": Китайский инвестор покупает четверть акций СЭЗ "Хоргос – Восточные ворота"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/informbiu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426022-ru.html

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15 мая 2017, 16:59       Комментарии

Контракт о передаче доли СЭЗ китайской компании Cosco Shipping подпишут в рамках форума "Один пояс – один путь".
Китайская компания Cosco Shipping планирует инвестировать в развитие специальной экономической зоны на границе Казахстана с Китаем – "Хоргос – Восточные ворота", передаёт Reuters.
Председатель Cosco Сюй Лиронг рассказал в кулуарах форума "Один пояс – один путь" в Пекине, что государственный конгломерат подпишет контракт с АО "НК КТЖ" о передаче 24% акций СЭЗ "Хоргос – Восточные ворота".
Стоимость инвестиций пока не разглашается. Известно, что ООО "ГК Порт Ляньюньган" также планирует инвестировать этот проект.
"Мы подпишем контракт для участия в СЭЗ "Хоргос – Восточные ворота". (...) Это будет перевалочный пункт для обработки грузов, перевозимых по железной дороге из Китая в Европу", – сказал он.
China Cosco Shipping является крупнейшим в мире грузовым судовладельцем и занимает четвёртое место в мире по объёмам перевозок контейнеров.
Как позднее сообщила пресс-служба АО "НК "КТЖ", COSCO Shipping и Порт Ляньюнган совместно осуществят покупку 49% доли участия в сухом порту KhorgosGateway. Соответствующее инвестиционное соглашение стороны подписали в Пекине.
В эти дни в Пекине проходит Форум "Один пояс – один путь", в котором принял участие Президент РК Нурсултан Назарбаев. В своём выступлении он назвал сотрудничество Казахстана с Китаем образцовым.
"informБЮРО"
15.05.17

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