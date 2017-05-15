"informБЮРО": Китайский инвестор покупает четверть акций СЭЗ "Хоргос – Восточные ворота"

15 мая 2017, 16:59 Комментарии

Контракт о передаче доли СЭЗ китайской компании Cosco Shipping подпишут в рамках форума "Один пояс – один путь".

Китайская компания Cosco Shipping планирует инвестировать в развитие специальной экономической зоны на границе Казахстана с Китаем – "Хоргос – Восточные ворота", передаёт Reuters.

Председатель Cosco Сюй Лиронг рассказал в кулуарах форума "Один пояс – один путь" в Пекине, что государственный конгломерат подпишет контракт с АО "НК КТЖ" о передаче 24% акций СЭЗ "Хоргос – Восточные ворота".

Стоимость инвестиций пока не разглашается. Известно, что ООО "ГК Порт Ляньюньган" также планирует инвестировать этот проект.

"Мы подпишем контракт для участия в СЭЗ "Хоргос – Восточные ворота". (...) Это будет перевалочный пункт для обработки грузов, перевозимых по железной дороге из Китая в Европу", – сказал он.

China Cosco Shipping является крупнейшим в мире грузовым судовладельцем и занимает четвёртое место в мире по объёмам перевозок контейнеров.

Как позднее сообщила пресс-служба АО "НК "КТЖ", COSCO Shipping и Порт Ляньюнган совместно осуществят покупку 49% доли участия в сухом порту KhorgosGateway. Соответствующее инвестиционное соглашение стороны подписали в Пекине.

В эти дни в Пекине проходит Форум "Один пояс – один путь", в котором принял участие Президент РК Нурсултан Назарбаев. В своём выступлении он назвал сотрудничество Казахстана с Китаем образцовым.

"informБЮРО"

15.05.17