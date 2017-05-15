Посол КР в Узбекистане выразил соболезнования в связи с кончиной писателя Т.Адашбаева

15 мая 2017, 16:56 Комментарии

Ташкент, 15 мая /Толонбай Курбанов - Кабар/. Посол Кыргызстана в Узбекистане Данияр Сыдыков сегодня принял участие в поминальной церемонии по случаю кончины известного детского писателя, поэта и переводчика Турсунбая Адашбаева и выразил самые искренние и глубокие соболезнование его родным и близким, друзьям и коллегам.

Т.Адашбаев родился 1939 году в селе Сафед-Булан Сузакского района Джалал-Абадской области Кыргызстана. В 1957 году окончил СШ "Кызыл" в родном селе, в 1963 г. — факультет журналистики ТашГУ. С 1980 по 1982 гг. являлся слушателем ВЛК при СП СССР в Москве. С 1963 по 1973 гг. и с 1977 по 1979 гг. работал литсотрудником в редакции узбекской областной газеты "Ленин йули" в г. Ош, а с 1973 по 1977 гг. — редактором Ошского областного комитета по телевидению и радиовещанию.

Он писал на узбекском и кыргызском языках. Произведения поэта посвящены в основном детям. В 1964 г. издан первый стихотворный сборник "Яблоко Камала" на узбекском языке, а в 1972 г. — "Ала-Тоолук боломун" ("Я из Ала-Тоо") — на кыргызском языке.

Т.Адашбаев плодотворно работал и в области художественного перевода произведений кыргызских писателей на узбекский язык. Является одним из переводчиков эпоса "Манас" на узбекский язык. В его переводе вышли многие произведения кыргызских корифеев литературы. Среди них Алыкул Осмонов, Жолон Мамытов, Тологон Касымбеков, Сооронбай Жусуев, Надырбек Алымбеков и многие другие.

Т.Адашбаев является автором более 30 книг детских стихов на узбекском, русском, кыргызском и других языках народов СНГ. Заслуженный деятель культуры КР, заслуженный учитель Узбекистана, лауреат премии имени Абдуллы Авлони Узбекистана.