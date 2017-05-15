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Комитет ЖК одобрил законопроект, по которому государство оплачивает проезд родственников к месту захоронения без вести пропавшего военнослужащего

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426020-ru.html

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15 мая 2017, 16:42       Комментарии

Комитет Жогорку Кенеша по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению 15 мая одобрили поправки в закон о ветеранах войны и тружениках тыла.
Соответствующий законопроект представила депутат Аида Салянова ("Ата Мекен").
По ее словам, 21 год действует закон, по которому государство обеспечивает средства для посещения близких родственников мест захоронения без вести пропавшего военнослужащего.
"Однако за все эти годы никто не посетил места захоронения, деньги не выделялись, из-за того, что не было механизма исполнения. В СМИ была информация об обнаружении мест захоронения 60 участников Великой Отечественной войны. Сейчас в Кыргызстане осталось 604 живых участников. Уже нет родителей пропавших без вести, в скором времени не станет супругов. Не надо считать бюджет для миллионов", - отметила парламентарий.
Она добавила, что согласно проекту, госорган оплачивает средства для посещения мест захоронения не более трем гражданам. Каждый год Государственному комитету по делам обороны на эти цели выделяется 3 млн сомов.
В результате обсуждения члены комитета одобрили законопроект в первом чтении.

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