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Исаков: Роза Отунбаева, выступая против проекта "Таза коом", выступает против развития страны, ее будущего

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/isakov...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426019-ru.html

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15 мая 2017, 16:59       Комментарии

"Все усилия вокруг реализации общенационального проекта "Таза коом" направлены в первую очередь на развитие Кыргызстана, и неуместно связывать их с предстоящими президентскими выборами", – отметил руководитель аппарата президента Кыргызстана Сапар Исаков.
По его словам, проект "Таза коом", который станет составной частью долгосрочной стратегии развития Кыргызстана до 2040 года, нацелен на создание лучших условий для кыргызстанцев.
"Проект позволит улучшить качество предоставления государственных услуг, повысит уровень комфорта и безопасности граждан, создаст благоприятные условия для ведения бизнеса, повысит прозрачность в системе государственного управления и станет весомым инструментом по предупреждению коррупции. Проект "Таза коом" продвинет нашу страну вперед, это проект будущего Кыргызстана! И выступая против этой идеи, Роза Исаковна выступает против развития страны, против ее будущего. Читая между строк, я прихожу к выводу, что Роза Исаковна призывает международных доноров не поддерживать проект "Таза коом". Меня крайне удивляет такая позиция экс-президента страны. Я считаю неуместным связывать данный проект с предстоящими выборами главы государства и тем более со мной, так как я не намерен баллотироваться на пост президента страны", – отметил он.
Напомним, Роза Отунбаева в своей речи упомянула, что акаевская и бакиевская команды успешно интегрировались во власть нынешнего президента.
"Признаться, странно слышать такое из уст Розы Исаковны, которая и при Акаеве, и при Бакиеве занимала очень высокий пост министра иностранных дел. А если отдельным ее "протеже" не нашлось места в нынешнем аппарате президента или правительстве, то это еще не повод говорить о необходимости "очистить их от скверны". В команде президента Алмазбека Атамбаева во главу угла ставятся профессионализм и нравственные качества. Во благо государства мы должны использовать весь кадровый потенциал страны, ценить в первую очередь профессиональные кадры, их патриотизм, государственное мышление, желание изменить страну в лучшую сторону", – резюмировал чиновник.

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