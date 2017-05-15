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На иссык-кульском марафоне "Run the Silk Road" приняли участие около 2 тыс бегунов

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/na-issyk-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426018-ru.html

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15 мая 2017, 16:22       Комментарии

Бишкек, 15 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. С 12 по 13 мая 2017 года в Иссык-Кульской области прошел международный марафон "Run the Silk Road" памяти Сатымкула Джуманазарова.
Как сообщает пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР, 12 мая состоялись традиционные старты среди детей "Экиден". Соревнования проходили между 5 командами по 10 человек. Победители были награждены медалями, сертификатами и подарками.
На марафоне, который прошел 13 мая, приняли участие около двух тысяч бегунов на четырех дистанциях. На торжественном открытии приняли участие заместитель Руководителя Аппарата Президента КР Эльвира Сариева, статс-секретарь Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Нуржан Бардинова, руководители местной власти, депутаты Жогорку Кенеша КР, организаторы и посол Японии в Кыргызстане Ёсихиро Ямамура.

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