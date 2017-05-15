В апреле ОАО "Североэлектро" собрало более 7 млн сомов

15 мая 2017, 16:18 Комментарии
Бишкек, 15 мая /Кабар/. В апреле распредкомпанией "Северэлектро" было собрано 733,8 млн. сомов. Об этом сообщила пресс-служба ОАО "Северэлектро".
По ее данным, в апреле в распредсети "Северэлектро" поступило 447,2 млн. кВт.ч электроэнергии, что на 47,9 млн. кВт.ч больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года
За истекший месяц товарная продукция распредкомпании "Северэлектро" составила 566,7 млн. сомов, при этом было собрано 733,8 млн. сом (162,7 %).
В апреле сбор платежей по населению выполнен на 162,7 % ,
по бюджетным организациям – на 115,6 % ,
по сельскохозяйственным объектам - на 103,4 %
по промышленным объектам – на 99,7 % ,
и по прочим потребителям – на 96,3% от суммы выставленных счетов.
В разрезе регионов, обслуживаемых распредкомпанией, сбор платежей выглядит следующим образом:
сбор платежей в столице составил 117,8%
в Чуйской области –140,5 %
Таласской области –148,7%
По результатам апреля месяца общие потери электроэнергии составили 9,95 %.