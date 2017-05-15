Бишкек зарабатывает на туризме больше, чем Иссык - Кульская область

15 мая 2017, 16:29 Комментарии

Согласно Программе Правительства КР по развитию сферы туризма до 2020 года, большие надежды возлагаются на туризм, как на один из ключевых отраслей экономики, который должен стать драйвером развития национальной экономики. На сколько эти надежды оправдывают себя мы можем увидеть в кратком обзоре туристического сектора Кыргызстана на сегодняшний день, который представлен ниже.

Краткий обзор ситуации в области туризма по итогам 2015г.

Согласно Национальному статистическому комитету КР, доля туризма в ВВП КР в среднем за период 2006 - 2015 гг. составила 4,18 %.

Валовая добавленная стоимость в сфере туристической деятельности в 2015 г. составила 18779,3 млн. сомов (или 4,4% к ВВП), и, в сравнении с 2006 г. выросла на 368%.

Прямой вклад туризма в экспорт в 2015 г. составил 24,5%, а в доходы бюджета – 0,08%.

В 2015 г. в сферу туризма было привлечено 8,3 млн. долларов (без учёта оттока) прямых иностранных инвестиций, что составило 0,5% от общего объёма прямых иностранных инвестиций. Официальная статистика показывает, что туризм фактически все еще не является флагманом национальной экономики. Чтобы понять почему же туризм не возглавляет рейтинг ведущих отраслей, необходимо посмотреть более развернуто составляющую туризма в Кыргызстане и из чего она слагается.

Туризм сосредоточен в Бишкеке

По данным Национального статистического комитета КР, на 1 января 2015 г. было зарегистрировано 10306 субъектов, осуществляющих деятельность в сфере туризма. Из них 46% - это рестораны, 34% - туристические агентства, 10,4% - гостиницы, 8,5% - предприятия отдыха и туризма, 0,9% - санаторно – курортные учреждения и 0,2% - природные парки и заповедники. Как мы видим из вышеописанных цифр, наибольшая доля субъектов туристической отрасли приходится на рестораны и точки общественного питания.

Если рассмотреть туризм в разрезе территории, то можно заметить, что концентрация субъектов туристической отрасли приходится на нашу столицу (см. График 1). Иссык-Кульская же область с существенным отрывом занимает вторую позицию в рейтинге субъектов туристической отрасли, несмотря на то, что признается туристическим центром страны.

График 1. Источник: Национальный статистический комитет КР.

Большая часть ресторанов, туристических агентств и гостиниц находится в столице, тогда как предприятия туризма и учреждения отдыха, а также санаторно – курортные учреждения, в основном, расположены в Иссык – Кульской области.

Подобное распределение предприятий туристической отрасли можно объяснить тем, что Бишкек является деловым и культурным центром Кыргызстана благодаря следующим наиболее важным факторам:

1. Наличие относительно развитой инфраструктуры

2. Высокая плотность населения

3. Притяжение квалифицированной рабочей силы

4. Центр подготовки кадров и образовательный центр государства

5. Концентрация государственных органов и институтов принятия решения

6. Хаб торговых потоков

Возможности, которыми обладает Бишкек наделяет его преимуществом зарабатывать больше нежели другие территории страны в сфере туризма, несмотря на то, что у Иссык-Кульской области более высокий рекреационный потенциал.

Как результат концентрации бизнеса в столице, то это явление отразилось на доходности Бишкека за счет туризма.

Бишкек зарабатывает на туризме больше, чем "Жемчужина" Кыргызстана

Официальная статистика демонстрирует высокую долю доходности туристической отрасли в г.Бишкек, на которую приходится 56% от всей выручки туристической отрасли страны (см. График 2).

График 2. Источник: Национальный статистический комитет КР.

Согласно Национальному статистическому комитету КР, в 2015 г. 56% (8317,3 млн. сомов) доходов в сфере туризма было заработано хозяйствующими субъектами Бишкека, 13% (1974 млн. сомов) - субъектами Иссык – Кульской области, 10% (1452,7 млн. сомов) - субъектами Джалал – Абадской области, 8% (1176,1 млн. сомов) - субъектами города Ош и 5% (784,2 млн. сомов) - субъектами Чуйской области. Самая маленькая доля (0,4% или 54,5 млн. сомов) доходов принадлежит Нарынской области (График 2). Подобная тенденция наблюдалась и в 2013, 2014 гг.

Как мы могли проследить, максимальная доля доходов в сфере туризма формируется благодаря ресторанам, точкам общественного питания и гостиницам. Именно эти субъекты вносят ключевой вклад в формирование дохода туристической отрасли. Исходя из этого, мы можем заключить, что именно наше население обеспечивает рост туристической отрасли благодаря ресторанам и точкам общественного питания, нежели рекреационный потенциал Иссык-Кульской области. Покупательская сила наших граждан также подтверждается тем, что импорт туризма в 2015г. составил 394,3 млн. долларов США, а экспорт с небольшим отрывом опередил импорт и составил 410,1 млн. долларов США. Это означает, что граждане Кыргызстана выезжают зарубеж в туристических целях не существенно меньше, чем к нам приезжают иностранные гости.

Принимая во внимание, покупательскую способность граждан Кыргызстана в сфере туризма, можно отметить, что именно наши граждане обладают отличным потенциалом увеличить объем доходности внутреннего туризма. Но парадокс стремления увидеть заморские края и не конкурентоспособность отечественных туристических объектов с иностранными зонами отдыха не позволяет внутреннему туризму реализовать потенциал в полной мере.

Пока отечественный туризм не выйдет на мировые стандарты, оптимизирует издержки с целью сокращения цены и не получит обширную государственную поддержку, Кыргызстан будет все также зарабатывать только засчет собственных граждан на ресторанах и общепитах, а не на прекрасном ландшафте и уникальной природе горного кочевого народа.

АЦ "БизЭксперт"