В Бишкеке пройдет конференция по дорожному сектору Кыргызстана

15 мая 2017, 16:43 Комментарии

Бишкек, 15 мая /Кабар/. В Бишкеке завтра состоится международная конференция по дорожному сектору Кыргызстана, организованная Министерством транспорта и дорог, сообщает пресс-служба ведомства.

Главная цель конференции - поддержка широкой дискуссии с участием органов государственной власти, партнеров по развитию, экспертного и гражданского общества по актуальным проблемам дорожного сектора, путей его реформирования в целях устойчивого развития и удовлетворения растущих транспортных потребностей экономики страны.

В рамках конференции участники будут проинформированы о текущем состоянии национальной дорожной отрасли. Международные эксперты ознакомят с лучшими международными практиками в дорожном секторе и возможностях для их применения у нас. Конференция станет площадкой для обсуждения местного и международного опыта в управлении дорожным сектором, оптимальных методов содержания дорог, включая опыт с участием частного сектора. Также планируется обсудить разработку и реализацию реформ сектора и проинформировать общественность о планах правительства в этом направлении на будущее.

Среди приглашенных участников конференции - представители Правительства КР, заинтересованных министерств и ведомств, международных финансовых институтов, компаний, осуществляющих строительство дорог и предоставляющих консультационные услуги в дорожном секторе страны. Также будут приглашены представители образовательной сферы в области строительства дорог, гражданского сектора и средств массовой информации.

В рамках конференции планируется осуществить более 15 презентаций, подготовленных министерством транспорта и дорог' КР, партнерами по развитию и международными экспертами.