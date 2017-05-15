В Бишкеке продолжают сносить незаконное 3-этажное здание на ул.Сыдыкова (видео)

15 мая 2017, 16:34 Комментарии

Управление землепользования и строительства мэрии города Бишкек продолжает снос незаконного трехэтажного строения на ул.Сыдыкова.

По словам начальника управления Таланта Иманакуна уулу, в начале года создан оперативный штаб по пресечению незаконного строительства в Бишкеке.

"При проверке было выявлено незаконное строительство по адресу ул.Сыдыкова, 95, которое принадлежало Данияру Караеву. Он построил трехэтажное здание незаконно, часть участка является муниципальной, часть является территорией школы", - сказал он.

Представитель судисполнения Талант Курманбек уулу заявил, что решение о сносе принято судом Первомайского района, которое вступило в силу.

"Представитель владельца незаконного строения был извещён надлежащим образом, что сегодня будет снос", - сказал он.