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В Бишкеке продолжают сносить незаконное 3-этажное здание на ул.Сыдыкова (видео)

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426013-ru.html

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15 мая 2017, 16:34       Комментарии

Управление землепользования и строительства мэрии города Бишкек продолжает снос незаконного трехэтажного строения на ул.Сыдыкова.
По словам начальника управления Таланта Иманакуна уулу, в начале года создан оперативный штаб по пресечению незаконного строительства в Бишкеке.
"При проверке было выявлено незаконное строительство по адресу ул.Сыдыкова, 95, которое принадлежало Данияру Караеву. Он построил трехэтажное здание незаконно, часть участка является муниципальной, часть является территорией школы", - сказал он.
Представитель судисполнения Талант Курманбек уулу заявил, что решение о сносе принято судом Первомайского района, которое вступило в силу.
"Представитель владельца незаконного строения был извещён надлежащим образом, что сегодня будет снос", - сказал он.

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