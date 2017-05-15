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Украинка, представлявшая Кыргызстан, победила в конкурсе красоты в Дубае

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426012-ru.html

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15 мая 2017, 16:09       Комментарии

БИШКЕК, 15 мая - Sputnik. Украинка Алиса Саросек, выступавшая от Кыргызстана на международном конкурсе красоты Queen of USSR - 2017 в Дубае (ОАЭ), завоевала первое место, сообщила корреспонденту Sputnik организатор бьюти-состязания Ольга Пищикова.
Финал международного смотра прошел накануне в одном из залов торжеств эмиратского мегаполиса. В конкурсе принимали участие 17 красавиц. Большинство конкурсанток являются представительницами стран бывшего СССР и проживают в Дубае.
© Фото / Gail GarciaУкраинка Алиса Саросек, выступавшая от Кыргызстана на международном конкурсе красоты Queen of USSR — 2017 в Дубае (ОАЭ), завоевала первое место По результатам голосования и всех выступлений Алиса вырвалась в лидеры и завоевала титул "Королева СССР". Второе место заняла представительница Туркменистана, а третьей стала участница, представляющая Казахстан.
"В финале Алиса не только представила Кыргызстан и кыргызскую культуру, но и объединила ее с арабской культурой. Она станцевала в кыргызском платье под национальную музыку. По сценарию номера, кыргызская девушка встречает в Дубае местного араба и влюбляется, а потом исполняет традиционный арабский танец елами. Это была кульминация, которая и принесла Алисе победу", - отметила Пищикова.
Украинка специально заказала для своего номера платье из Бишкека, которое ей отправили кыргызстанцы.
Саросек неспроста представляла КР на международном смотре красавиц - ее бабушка родилась здесь. По словам Алисы, она участвовала в конкурсе, чтобы сблизиться с родиной своих предков.
Профессиональная модель приехала в Дубай из Одессы, она работает в мультибрендовой компании. В 2011 году девушка была финалисткой конкурса Miss Ukraine South.
В прошлом году от Кыргызстана в Queen of USSR участвовала Уулжан Зулпукар кызы, попавшая в топ-15 финалисток.

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