Украинка, представлявшая Кыргызстан, победила в конкурсе красоты в Дубае

БИШКЕК, 15 мая - Sputnik. Украинка Алиса Саросек, выступавшая от Кыргызстана на международном конкурсе красоты Queen of USSR - 2017 в Дубае (ОАЭ), завоевала первое место, сообщила корреспонденту Sputnik организатор бьюти-состязания Ольга Пищикова.

Финал международного смотра прошел накануне в одном из залов торжеств эмиратского мегаполиса. В конкурсе принимали участие 17 красавиц. Большинство конкурсанток являются представительницами стран бывшего СССР и проживают в Дубае.

© Фото / Gail GarciaУкраинка Алиса Саросек, выступавшая от Кыргызстана на международном конкурсе красоты Queen of USSR — 2017 в Дубае (ОАЭ), завоевала первое место По результатам голосования и всех выступлений Алиса вырвалась в лидеры и завоевала титул "Королева СССР". Второе место заняла представительница Туркменистана, а третьей стала участница, представляющая Казахстан.

"В финале Алиса не только представила Кыргызстан и кыргызскую культуру, но и объединила ее с арабской культурой. Она станцевала в кыргызском платье под национальную музыку. По сценарию номера, кыргызская девушка встречает в Дубае местного араба и влюбляется, а потом исполняет традиционный арабский танец елами. Это была кульминация, которая и принесла Алисе победу", - отметила Пищикова.

Украинка специально заказала для своего номера платье из Бишкека, которое ей отправили кыргызстанцы.

Саросек неспроста представляла КР на международном смотре красавиц - ее бабушка родилась здесь. По словам Алисы, она участвовала в конкурсе, чтобы сблизиться с родиной своих предков.

Профессиональная модель приехала в Дубай из Одессы, она работает в мультибрендовой компании. В 2011 году девушка была финалисткой конкурса Miss Ukraine South.

В прошлом году от Кыргызстана в Queen of USSR участвовала Уулжан Зулпукар кызы, попавшая в топ-15 финалисток.