Ученые: У умных мужчин чаще рождаются дети с аутизмом

15 мая 2017, 16:01 Комментарии

У мужчин, чей уровень IQ (коэффициент интеллекта) находится выше 31%, чаше всего рождаются дети с аутизмом, заявили ученые. Они представили результаты исследования на международном совещании по аутизму, прошедшем в Сан-Франциско (США), пишет "24 мир", со ссылкой на портал Spectrum.

Исследователи из Стокгольмского института изучили медицинские записи более 300 тысяч детей, чьи отцы были призваны в армию Швеции, начиная с 1940-х годов, у которых высокие баллы IQ. Ученые также учитывали такие факторы, как социально-экономический статус семьи, возраст родителей, их уровень образования, психическое состояние.

Исследователи отметили закономерность соотношения между уровнем IQ отца и шансами рождения у них ребенка с аутизмом. Как оказалось, у мужчин с коэффициентом интеллекта выше 111 дети с аутизмом рождались на треть чаще, чем у тех, IQ которых около 100.

Кроме того, ученые отметили, что у мужчин с IQ 75 или ниже на 65% был меньше риск развития детей с вероятностью СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности). Несмотря на полученные результаты, специалисты пока не смогли объяснить такой фактор риска рождения ребенка с аутизмом. Ученые подчеркнули, что они не изучали данные о матерях, поскольку в архивах не было таких сведений.