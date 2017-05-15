 
Доллар США: 0.0000   
Евро: 0.0000   
Золото: 39.59 $/гр (+0.11) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Ташкенте на дипломатической ярмарке представили туристический потенциал КыргызстанаВ Ташкенте на дипломатической ярмарке представили туристический потенциал КыргызстанаПострадавшим от землетрясения чон-алайцам передали гумпомощьПострадавшим от землетрясения чон-алайцам передали гумпомощь

Ученые: У умных мужчин чаще рождаются дети с аутизмом

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/ucheny...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426011-ru.html

Похожие новости

Драка в мечети — бородатый мужчина "раскидал" оппонентов голыми руками

Ребенок и мужчина погибли в ДТП близ Бишкека

На Иссык-Куле убийцы спрятали тело мужчины по прозвищу Вертолет в огороде

В Чуйской области задержан мужчина подозреваемый в убийстве приятеля

Мужчина зарезал приятеля в пылу пьяной ссоры

15 мая 2017, 16:01       Комментарии

У мужчин, чей уровень IQ (коэффициент интеллекта) находится выше 31%, чаше всего рождаются дети с аутизмом, заявили ученые. Они представили результаты исследования на международном совещании по аутизму, прошедшем в Сан-Франциско (США), пишет "24 мир", со ссылкой на портал Spectrum.
Исследователи из Стокгольмского института изучили медицинские записи более 300 тысяч детей, чьи отцы были призваны в армию Швеции, начиная с 1940-х годов, у которых высокие баллы IQ. Ученые также учитывали такие факторы, как социально-экономический статус семьи, возраст родителей, их уровень образования, психическое состояние.
Исследователи отметили закономерность соотношения между уровнем IQ отца и шансами рождения у них ребенка с аутизмом. Как оказалось, у мужчин с коэффициентом интеллекта выше 111 дети с аутизмом рождались на треть чаще, чем у тех, IQ которых около 100.
Кроме того, ученые отметили, что у мужчин с IQ 75 или ниже на 65% был меньше риск развития детей с вероятностью СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности). Несмотря на полученные результаты, специалисты пока не смогли объяснить такой фактор риска рождения ребенка с аутизмом. Ученые подчеркнули, что они не изучали данные о матерях, поскольку в архивах не было таких сведений.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум