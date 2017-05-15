Выдающийся кыргызский режиссер Геннадий Базаров отметил 75-летие

15 мая 2017, 16:28 Комментарии

Свое 75-летие 14 мая отметил выдающийся кыргызский режиссер Геннадий Базаров. За его плечами множество наград и отснятых шедевров, которые еще во времена СССР прославили кыргызский кинематограф на весь мир. Мастер своего дела рассказал редакции K-News, что является главенствующим для деятелей искусства, поделился мнением о нынешнем кинематографе и поведал о планах на будущее.

Как Вы думаете, чего не хватает молодым режиссерам? — Молодым режиссерам, по моему мнению, не хватает образования, им надо еще учиться. Думаю, вся проблема состоит в духовности и культуре, им просто не хватает внимания, ведь главным для деятелей искусства остается преданность зрителей. Главной проблемой я мог бы назвать финансирование кинематографа, так как нынешняя власть совсем не уделяет внимания этому вопросу. А так все хорошо: наши соотечественники не опускают руки, снимают картины, которые прославляют наш Кыргызстан за рубежом.

Что хотите пожелать нашим режиссерам? — Всем, кто добился успехов, желаю, чтобы не впадали в амбиции, потому что самомнение губит художника. Нужно всегда помнить мудрые слова, написанные в святом писании: "Каждый человек должен думать о себе немного хуже, чем он есть на самом деле". Вот что самое главное. А патриархам я желаю продолжать свое творчество, чтобы им помогали в экономическом отношении, и все задуманные проекты осуществились.

Какие у Вас планы на будущее? — Мы собираемся осуществить съемки фильма по мотивам пьесы замечательного писателя Мурзы Гапарова "Соленая долина". Это философская современная притча. Получится или нет — покажет время, пока не будем загадывать. Хочу пожелать всем кыргызстанцам, да и не только, мирного неба над головой, чтобы везде царила идиллия и покой.

Биография

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Режиссер, сценарист

дата рождения:

14 мая 1942 года

место рождения:

Кыргызская ССР, Нарынская область, Тяньшанский район, село Ат-Баши

национальность:

кыргыз

семейное положение:

Женат вторым браком. Сын от первого брака Алан.

1976 г. – Вторично женился. Супруга – Райва Тойгонбаева. От нее у него есть две дочери – Зууру и Айканыш.

знание языков:

кыргызский, русский

образование:

1965 г. – Всероссийский Государственный Университет Кинематографии имени Сергея Герасимова, режиссерский факультет.

вехи жизни:

1959 гг. – Ассистент оператора и помощник режиссера на киностудии "Кыргызфильм".

Оператор, ассистент режиссера на фильме Ларисы Шепитько "Зной".

режиссерские работы:

Кинофильмы:

1964 г. – "Молитва"

1964 г. – "Пауза" (короткометражный)

1967 г. – "Материнское поле"

1969 г. – "Засада"

1972 г. – "Улица"

1976 г. – "Зеница ока"

1977 г. – "Ошибка"

1978 г. – "Каныбек"

1984 г. – "Первый"

1987 г. – "Приют для совершеннолетних"

1989 г. – "Заговор"

1992 г. – "Аномалия"

1999 г. – "День Ангела"

2006 г. – "Метаморфоза"

сценарии:

1977 г. – "Ошибка"

1978 г. – "Каныбек"

1984 г. – "Первый"

1985 г. – "Через две весны"

1987 г. – "Приют для совершеннолетних"

1989 г. – "Заговор"

1992 г. – "Аномалия"

1999 г. – "День Ангела"

2003 г. – "Смуглянка"

награды:

1974 г. – Заслуженный деятель искусств Кыргызской ССР.

2006 г. – За вклад в развитие кинематографии Кыргызстана удостоился титула "Человек года – 2006".

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