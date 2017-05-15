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Стала известна предварительная дата начала месяца Рамазан

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359863_st...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426009-ru.html

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15 мая 2017, 16:06       Комментарии

По предварительным расчетам, месяц Рамазан в этом году начнется 27 мая. Об этом "ВБ" сообщили в Духовном управлении мусульман.
"Пока точная дата неизвестна. Начало священного месяца Рамазан определяется непосредственным наблюдением за Луной. Примерная дата - это 27 мая, но она может измениться", - предупредили в ДУМК.
Отметим, месяц поста мусульман является важным периодом в мусульманском календаре. В течение месяца верующие соблюдают пост, отказываются от алкоголя, сигарет. Традиционно в эти дни по всей республике проводят разговение (ифтар) для мусульман, соблюдающих пост, а завершение поста - Орозо айт объявляется выходным днем в республике.

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