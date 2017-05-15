Стала известна предварительная дата начала месяца Рамазан

15 мая 2017, 16:06 Комментарии

По предварительным расчетам, месяц Рамазан в этом году начнется 27 мая. Об этом "ВБ" сообщили в Духовном управлении мусульман.

"Пока точная дата неизвестна. Начало священного месяца Рамазан определяется непосредственным наблюдением за Луной. Примерная дата - это 27 мая, но она может измениться", - предупредили в ДУМК.

Отметим, месяц поста мусульман является важным периодом в мусульманском календаре. В течение месяца верующие соблюдают пост, отказываются от алкоголя, сигарет. Традиционно в эти дни по всей республике проводят разговение (ифтар) для мусульман, соблюдающих пост, а завершение поста - Орозо айт объявляется выходным днем в республике.