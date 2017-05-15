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Новости Кыргызстана

Стала известна предварительная дата начала месяца РамазанСтала известна предварительная дата начала месяца Рамазан

Купи новый фирменный 4G смартфон О!Phone и получи 300 сомов на баланс

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359864_ky...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426008-ru.html

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Красный полумесяц КР оказал помощь семьям, потерявших родных и кров в результате схода оползня

15 мая 2017, 16:11       Комментарии

Мобильный оператор О! представил новинку – собственную линейку смартфонов O!Phone 3G и O!Phone 4G с гарантией на 1 год!
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