Купи новый фирменный 4G смартфон О!Phone и получи 300 сомов на баланс

15 мая 2017, 16:11 Комментарии

Мобильный оператор О! представил новинку – собственную линейку смартфонов O!Phone 3G и O!Phone 4G с гарантией на 1 год!

Смартфоны O!Phone 3G или 4G – это полноценная альтернатива кнопочным телефонам и отличный выбор для тех, кто еще не знаком с миром смартфонов. Девайсы на базе ОС Android с четырехъядерным процессором дают возможность в полной мере использовать нужные в современном мире приложения: Skype, WhatsApp и Viber, Instagram, Facebook или Одноклассники. На них можно играть в любимые игры, слушать музыку или смотреть видео. Смартфоны поддерживают карты памяти до 32 ГБ. Снимайте фото и видео и делитесь ими с друзьями в мессенджерах и социальных сетях. Для обеих моделей предусмотрен максимально нейтральный и универсальный черный цвет.

Подарок! При покупке смартфонов предоставляется финансовый бонус - 200 или 300 сомов на баланс, в зависимости от выбранной модели, который предоставляется как новым, так и действующим абонентам, и вы сами можете выбрать нужный вам пакет услуг. Рекомендуем подключить любой из тарифов линейки "Переходи на О!", это лучшие тарифы для смартфона, которые сочетают в себе безлимитный интернет, бесплатные звонки как внутри, так и вне сети.

O!Phone 3G - 3190 сомов + Бонус на баланс 200 сомов;

O!Phone 4G - 4790 cомов + Бонус на баланс 300 сомов.

Решить, какой из смартфонов O!Phone 3G/4G для вас удобнее всего, можно в любом из Офисов продаж и обслуживания мобильного оператора О! или в магазинах O!Store, адреса которых можно узнать на сайте www.o.kg. Подробная информация на сайте в разделе Акции.

O!Phone – ваш проводник в мир скоростного Интернета!​

В центре внимания