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Капитан сборной Кыргызстана по футболу Азамат Байматов стал одним из лучших игроков премьер-лиги Бахрейна

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/kapitan-s...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426007-ru.html

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15 мая 2017, 15:52       Комментарии

Бишкек, 15 мая /Роман Гайнанов – Кабар/. Капитан сборной Кыргызстана по футболу Азамат Байматов стал одним из лучших игроков премьер-лиги Бахрейна. Об этом сообщает Федерация футбола КР.
Это впервые такой результат для команды в истории. Азамат Байматов - капитан Национальной сборной Кыргызстана, уже два года (с 2015 года) играет в Чемпионате Королевства Бахрейн. В прошлом сезоне выступал за футбольный клуб "Ситра".
"Второе место в Чемпионате гарантировало для клуба участие в международных играх в следующем сезоне. Возможно и участие в квалификации Азиатской Лиги Чемпионов. Азамат Байматов забил 5 голов в премьер-лиге Бахрейна", - отметила представитель ФФКР Наталья Угрюмова.
Также накануне футбольный клуб "Аль-Риффа", за который выступает капитан Национальной сборной КР, в заключительном​ матче одолел ФК "Малкиа" со счетом 2:0.

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