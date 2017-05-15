15 мая 2017, 15:52 Комментарии

Бишкек, 15 мая /Роман Гайнанов – Кабар/. Капитан сборной Кыргызстана по футболу Азамат Байматов стал одним из лучших игроков премьер-лиги Бахрейна. Об этом сообщает Федерация футбола КР.

Это впервые такой результат для команды в истории. Азамат Байматов - капитан Национальной сборной Кыргызстана, уже два года (с 2015 года) играет в Чемпионате Королевства Бахрейн. В прошлом сезоне выступал за футбольный клуб "Ситра".

"Второе место в Чемпионате гарантировало для клуба участие в международных играх в следующем сезоне. Возможно и участие в квалификации Азиатской Лиги Чемпионов. Азамат Байматов забил 5 голов в премьер-лиге Бахрейна", - отметила представитель ФФКР Наталья Угрюмова.

Также накануне футбольный клуб "Аль-Риффа", за который выступает капитан Национальной сборной КР, в заключительном​ матче одолел ФК "Малкиа" со счетом 2:0.