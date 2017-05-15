Пострадавшим от землетрясения чон-алайцам передали гумпомощь

15 мая 2017, 15:59 Комментарии

Бишкек, 15 мая /Кабар/. 14 мая министерством чрезвычайных ситуаций КР совместно с национальным обществом Красного Полумесяца в КР проведена гуманитарная акция по оказанию помощи населению Чон-Алайского района Ошской области, пострадавшему в результате землетрясения в мае.

Как сообщает пресс-служба МЧС КР, гуманитарная помощь в виде одеял, кухонных и гигиенических наборов, брезента, канистр для воды, постельного белья и мыломоющих средств была предоставлена Национальным обществом Красного полумесяца в Кыргызской Республике на основании Итогового решения встречи министра ЧС КР генерал-майора К.Боронова с членами Совета Группы по координации реагирования на чрезвычайные ситуации (ГКРЧС) от 10 мая 2017 года.

Напомним, целью вышеназванной встречи являлось обсуждение вопросов реагирования на чрезвычайные ситуации, произошедшие на юге республики (сход оползней в Узгенском районе и землетрясения в Чон-Алайском районе Ошской области), а также оказания помощи пострадавшему населению.