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В Ташкенте на дипломатической ярмарке представили туристический потенциал Кыргызстана

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/v-tashken...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426005-ru.html

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15 мая 2017, 16:05       Комментарии

Бишкек, 15 мая /Кабар/. 13 мая 2017 года в г.Ташкенте Посольство Кыргызской Республики в РУз. совместно с соотечественниками приняло участие в благотворительной дипломатической ярмарке, организованной Министерством иностранных дел Республики Узбекистан.
В ходе выставки-ярмарки наряду с другими дипломатическими представительствами и международными организациями, аккредитованными в Республике Узбекистан, кыргызской стороной была представлена демонстрация и продажа изделий народного творчества, предметов народно-прикладного искусства и национальных блюд.
Также для участников выставки-ярмарки широко была представлена информация о туристическом потенциале Кыргызской Республики с распространением раздаточных материалов.
На концерте с участием творческих коллективов иностранных дипломатических представительств была исполнена песня "Тумарым" в исполнении соотечественника - заслуженного артиста Республики Узбекистан М.Шакирова.

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