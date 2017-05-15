В Ташкенте на дипломатической ярмарке представили туристический потенциал Кыргызстана

15 мая 2017, 16:05 Комментарии

Бишкек, 15 мая /Кабар/. 13 мая 2017 года в г.Ташкенте Посольство Кыргызской Республики в РУз. совместно с соотечественниками приняло участие в благотворительной дипломатической ярмарке, организованной Министерством иностранных дел Республики Узбекистан.

В ходе выставки-ярмарки наряду с другими дипломатическими представительствами и международными организациями, аккредитованными в Республике Узбекистан, кыргызской стороной была представлена демонстрация и продажа изделий народного творчества, предметов народно-прикладного искусства и национальных блюд.

Также для участников выставки-ярмарки широко была представлена информация о туристическом потенциале Кыргызской Республики с распространением раздаточных материалов.

На концерте с участием творческих коллективов иностранных дипломатических представительств была исполнена песня "Тумарым" в исполнении соотечественника - заслуженного артиста Республики Узбекистан М.Шакирова.