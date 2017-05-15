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Капитан сборной Кыргызстана по футболу Азамат Байматов стал одним из лучших игроков премьер-лиги БахрейнаКапитан сборной Кыргызстана по футболу Азамат Байматов стал одним из лучших игроков премьер-лиги БахрейнаЧезаре де Монтис — о выборах президента: Кыргызстан преподаст урок демократии всему регионуЧезаре де Монтис — о выборах президента: Кыргызстан преподаст урок демократии всему региону

Евросоюз убежден, что Кыргызстан вновь преподаст урок демократии на президентских выборах, - посол Де Монтис

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426004-ru.html

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15 мая 2017, 15:47       Комментарии

"Через несколько месяцев в Кыргызстане состоится важное событие - президентские выборы. Мы убеждены, что страна вновь преподаст урок демократии всему региону и за его пределами", - сказал 12 мая глава представительства Европейского Союза, посол Чезаре Де Монтис на приеме в Бишкеке по случаю Дня Европы, сообщили в представительстве. Кыргызстан может по праву гордиться своими достижениями, а Евросоюз горд тем, что поддерживает историю успеха этой страны, сказал посол.
Замминистра иностранных дел Кыргызстана Эмиль Кайкиев отметил, что сотрудничество с Европейским Союзом является одним из приоритетов внешней политики Кыргызстана. Он отметил оказываемую ЕС помощь, которая с каждым днем приобретает новые конкретные и практические очертания, а также выразил уверенность в продолжении сотрудничества на взаимовыгодной основе.
По словам Чезаре Де Монтиса, в 2017 году ЕС также отмечает свое 60-летие. За этот срок ЕС достиг больших достижений и стал одним из ведущих мировых игроков.
"Наши двусторонние отношения c Кыргызстаном крепнут с каждым днем: три визита президента Атамбаева в Брюссель за четыре года, многочисленные политические и технические встречи, предоставление статуса ВСП+, 53-процентный рост экспорта кыргызских товаров в Европу в 2016 году, ежегодные рекорды в сфере финансового сотрудничества. Еще важнее то, что нам удалось построить взаимное доверие и понимание, которое позволяет откровенно обсуждать различные вопросы и с надеждой смотреть в будущее", - сказал он.
В рамках мероприятия также состоялась выставка 20 финансируемых Евросоюзом проектов.
Справка:
День Европы - праздник мира и единства стран-членов Европейского союза. Он отмечается ежегодно 9 мая, начиная с 1950 года, когда была подписана декларация Шумана. Именно с нее началось создание Европейского объединения угля и стали, ставшего основой Европейского Союза.

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