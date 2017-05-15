Евросоюз убежден, что Кыргызстан вновь преподаст урок демократии на президентских выборах, - посол Де Монтис

15 мая 2017, 15:47 Комментарии

"Через несколько месяцев в Кыргызстане состоится важное событие - президентские выборы. Мы убеждены, что страна вновь преподаст урок демократии всему региону и за его пределами", - сказал 12 мая глава представительства Европейского Союза, посол Чезаре Де Монтис на приеме в Бишкеке по случаю Дня Европы, сообщили в представительстве. Кыргызстан может по праву гордиться своими достижениями, а Евросоюз горд тем, что поддерживает историю успеха этой страны, сказал посол.

Замминистра иностранных дел Кыргызстана Эмиль Кайкиев отметил, что сотрудничество с Европейским Союзом является одним из приоритетов внешней политики Кыргызстана. Он отметил оказываемую ЕС помощь, которая с каждым днем приобретает новые конкретные и практические очертания, а также выразил уверенность в продолжении сотрудничества на взаимовыгодной основе.

По словам Чезаре Де Монтиса, в 2017 году ЕС также отмечает свое 60-летие. За этот срок ЕС достиг больших достижений и стал одним из ведущих мировых игроков.

"Наши двусторонние отношения c Кыргызстаном крепнут с каждым днем: три визита президента Атамбаева в Брюссель за четыре года, многочисленные политические и технические встречи, предоставление статуса ВСП+, 53-процентный рост экспорта кыргызских товаров в Европу в 2016 году, ежегодные рекорды в сфере финансового сотрудничества. Еще важнее то, что нам удалось построить взаимное доверие и понимание, которое позволяет откровенно обсуждать различные вопросы и с надеждой смотреть в будущее", - сказал он.

В рамках мероприятия также состоялась выставка 20 финансируемых Евросоюзом проектов.

Справка:

День Европы - праздник мира и единства стран-членов Европейского союза. Он отмечается ежегодно 9 мая, начиная с 1950 года, когда была подписана декларация Шумана. Именно с нее началось создание Европейского объединения угля и стали, ставшего основой Европейского Союза.