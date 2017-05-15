В Бишкеке проходят обучающие семинары о ТСЖ

15 мая 2017, 15:56 Комментарии

В Свердловской районной администрации провели обучающий семинар о товариществах собственников жилья (ТСЖ). Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

Во встрече приняли участие сотрудники мэрии Бишкека, руководитель аппарата, сотрудники муниципальной администрации и непосредственно председатели товариществ собственников жилья.

Участникам раздали буклеты, ознакомили их с нормативно-правовыми актами о деятельности ТСЖ. Более успешные председатели поделились своим опытом работы и показали состояние их дворов. Участники узнали о том, как получать стимулирующий грант и эффективно содержать многоэтажный дом и ремонтировать его. В мероприятии приняли участие 34 человека.

Для стимулирующего (долевого) гранта необходимо получить в Агентстве развития города Бишкек заявку на соискание гранта и консультацию сотрудников агентства по подготовке необходимых документов. По готовности документов зарегистрировать заявку для участия в конкурсе. В случае победы на конкурсе внести средства собственного софинансирования (50% от общей суммы проекта). Далее для получения средств гранта следовать рекомендациям сотрудников агентства. Сдать в агентство полный отчет об использовании средств гранта. Сумма запрашиваемого гранта не должна превышать 500 тыс. сомов.

Гранты направляются на финансирование приоритетных проектов, направленных на развитие территорий города Бишкек и местных сообществ, повышение общественной активности и формирование способности самостоятельного решения коммунальных и иных вопросов жизнедеятельности.

Основной целью программы является развитие форм самоорганизации, самообеспечения и самоуправления населения, оказание помощи органам территориального общественного самоуправления, общественным и местным некоммерческим организациям и учреждениям, а также организациям иной формы собственности, в их деятельности по объединению усилий населения и органов власти, направленных на развитие города Бишкек и местных сообществ.