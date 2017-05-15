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В Бишкеке проходят обучающие семинары о ТСЖ

 

Фотографии: akipress.kg

     

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426003-ru.html

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15 мая 2017, 15:56       Комментарии

В Свердловской районной администрации провели обучающий семинар о товариществах собственников жилья (ТСЖ). Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.
Во встрече приняли участие сотрудники мэрии Бишкека, руководитель аппарата, сотрудники муниципальной администрации и непосредственно председатели товариществ собственников жилья.
Участникам раздали буклеты, ознакомили их с нормативно-правовыми актами о деятельности ТСЖ. Более успешные председатели поделились своим опытом работы и показали состояние их дворов. Участники узнали о том, как получать стимулирующий грант и эффективно содержать многоэтажный дом и ремонтировать его. В мероприятии приняли участие 34 человека.
Для стимулирующего (долевого) гранта необходимо получить в Агентстве развития города Бишкек заявку на соискание гранта и консультацию сотрудников агентства по подготовке необходимых документов. По готовности документов зарегистрировать заявку для участия в конкурсе. В случае победы на конкурсе внести средства собственного софинансирования (50% от общей суммы проекта). Далее для получения средств гранта следовать рекомендациям сотрудников агентства. Сдать в агентство полный отчет об использовании средств гранта. Сумма запрашиваемого гранта не должна превышать 500 тыс. сомов.
Гранты направляются на финансирование приоритетных проектов, направленных на развитие территорий города Бишкек и местных сообществ, повышение общественной активности и формирование способности самостоятельного решения коммунальных и иных вопросов жизнедеятельности.
Основной целью программы является развитие форм самоорганизации, самообеспечения и самоуправления населения, оказание помощи органам территориального общественного самоуправления, общественным и местным некоммерческим организациям и учреждениям, а также организациям иной формы собственности, в их деятельности по объединению усилий населения и органов власти, направленных на развитие города Бишкек и местных сообществ.

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