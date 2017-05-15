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Чезаре де Монтис — о выборах президента: Кыргызстан преподаст урок демократии всему региону

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/chezar...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426002-ru.html

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15 мая 2017, 15:45       Комментарии

О том, что Кыргызстан должен стать примером для стран Центральной Азии и других государств при проведении выборов президента, на мероприятии по случаю празднования Дня Европы заявил глава представительства Европейского Союза в Кыргызстане посол Чезаре де Монтис.
"Наши двусторонние отношения c Кыргызстаном крепнут с каждым днем: три визита президента Атамбаева в Брюссель за четыре года, многочисленные политические и технические встречи, предоставление статуса ВСП+, 53-процентный рост экспорта кыргызских товаров в Европу в 2016 году, ежегодные рекорды в сфере финансового сотрудничества. Еще важнее то, что нам удалось построить взаимное доверие и понимание, которое позволяет откровенно обсуждать различные вопросы и с надеждой смотреть в будущее. Через несколько месяцев в Кыргызстане состоится важное событие — президентские выборы. Мы убеждены, что страна вновь преподаст урок демократии всему региону и за его пределами. Кыргызстан может по праву гордиться своими достижениями, а Европейский Союз горд тем, что поддерживает историю успеха этой страны", — цитирует Чезаре де Монтиса пресс-служба представительства ЕС.
Отметим, по случаю Дня Европы представительство Европейского Союза в Кыргызстане организовало прием, который посетили главы дипломатических представительств, члены правительства и депутаты Жогорку Кенеша, представители государственных органов, международных организаций, бизнес-сообщества и неправительственного сектора, а также участники финансируемых ЕС образовательных и культурных программ.
Также в рамках мероприятия также состоялась выставка 20 финансируемых Европейским Союзом проектов. Все желающие могли ознакомиться с проектами и получить ответы на все интересующие вопросы.

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