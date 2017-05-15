В Чон-Алай доставлен гуманитарный груз для пострадавших от землетрясения

15 мая 2017, 15:56 Комментарии

14 мая 2107 года Министерством чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики совместно с Национальным обществом Красного Полумесяца в Кыргызской Республике проведена гуманитарная акция по оказанию помощи населению Чон-Алайского района Ошской области, пострадавшему в результате землетрясения в мае текущего года.

Гуманитарная помощь в виде одеял, кухонных и гигиенических наборов, брезента, канистр для воды, постельного белья и мыло-моющих средств была предоставлена Национальным обществом Красного полумесяца в Кыргызской Республике на основании итогового решения встречи министра ЧС КР генерал-майора К. Боронова с членами Совета группы по координации реагирования на чрезвычайные ситуации (ГКРЧС) от 10 мая 2017 года.

Напомним, 3 и 5 мая на юге Кыргызстана произошло несколько землетрясений максимальной магнитудой 5,9. В результате ЧС десятки жилых объектов и хозпостроек были серьезно повреждены.