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Пострадавшим от землетрясения чон-алайцам передали гумпомощьПострадавшим от землетрясения чон-алайцам передали гумпомощьКапитан сборной Кыргызстана по футболу Азамат Байматов стал одним из лучших игроков премьер-лиги БахрейнаКапитан сборной Кыргызстана по футболу Азамат Байматов стал одним из лучших игроков премьер-лиги Бахрейна

В Чон-Алай доставлен гуманитарный груз для пострадавших от землетрясения

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-chon...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426001-ru.html

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15 мая 2017, 15:56       Комментарии

14 мая 2107 года Министерством чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики совместно с Национальным обществом Красного Полумесяца в Кыргызской Республике проведена гуманитарная акция по оказанию помощи населению Чон-Алайского района Ошской области, пострадавшему в результате землетрясения в мае текущего года.
Гуманитарная помощь в виде одеял, кухонных и гигиенических наборов, брезента, канистр для воды, постельного  белья и мыло-моющих средств  была предоставлена Национальным обществом Красного полумесяца в Кыргызской Республике на основании итогового решения встречи министра ЧС КР генерал-майора К. Боронова с членами Совета группы по координации реагирования на чрезвычайные ситуации (ГКРЧС) от 10 мая 2017 года.
Напомним, 3 и 5 мая на юге Кыргызстана произошло несколько землетрясений максимальной магнитудой 5,9. В результате ЧС десятки жилых объектов и хозпостроек были серьезно повреждены.

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