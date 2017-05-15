Илья Тяпкин и Мария Коробицкая выиграли шестой марафон Run the Silk Road

15 мая 2017, 15:47 Комментарии

Определены победители и призеры шестого международного марафона Run the Silk Road памяти бронзового призера московской Олимпиады-1980 Сатымкула Джуманазарова. Отметим, шестой марафон прошел в Чолпон-Ате Иссык-Кульской области.

В забеге принимали участие около 2 тысzx бегунов разных возрастов из 18 стран. Традиционно в рамках марафона участники пробежали в четырех дистанциях. в частности на 5 км, 10 км, 21 км и главная дистанция - 42 км 195 метров.

В основной дистанции призовой фонд за первое место среди мужчин и женщин составил 68 тыс. сомов, за второе место 34 тыс. и за третье 20,4 тыс. сомов.

По традиции старт был дан в 9 часов утра. Гостей и участников приветствовали перед забегом замруководителя аппарата президента КР Эльвира Сариева, статс-секретарь Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Нуржан Бардинова, известный хирург Сабырбек Джумабеков, посол Японии в КР Есихиро Ямамуро, полномочный представитель правительства Иссык-Кульской области Узарбек Жылкыбаев и другие.

После старта уже на 14-м километре вперед вырвался участник Олимпийских игр-2016 Илья Тяпкин, который и финишировал первым с результатом 2 часа 35:26 минут. Второе место занял лидер прошлогоднего марафоне на 10 км Жоодарбек Кочконбаев, его результат - 2 часа 40:08 минут.

Бронзовую медаль завоевал Аман Момуналиев с результатом 2 часа 52:12 минут. Отметим, Момуналиев выигрывал последние два марафона.

Напомним, победителем первого марафона является узбекистанец Андрей Петров, второй выиграл россиянин Денис Багрев. В 2014-м первым финишировал уроженец Кыргызстана, выступающий за Россию, Юрий Чечун.

Среди женщин не было равных участнице Олимпийских игр Марии Коробицкой, она преодолела данную дистанцию за 2 часа 56:43 минуты.

На втором месте Юлия Фернас с результатом 3 часа 31:28 минут, а также бронзовую медаль завоевала Анна Оглоблина - 3 часа 48:33 минуты.

Полумарафон на дистанции 21 км 97,5 метра среди мужчин выиграл Султан Айдар уулу, финишировав за 1 час 14:29 минут. Отметим, он также каждый год занимает призовые места этого марафона на различных дистанциях. На втором месте Азамат Нуржанов, отставший от победителя примерно на 2 минуты. Бронзу покорил Айтпай Бердигул уулу с результатом 1 час 18:58 минут.

Среди женщин эту дистанцию первой преодолела казахстанка Екатерина Шатная за 1 час 40:36 минут, на втором месте Жайнагуль Тиленбай кызы - 1 час 46:24 минуты. Бронзу завоевала член сборной Кыргызстана по современному пятиборью Алина Меремьянина - 1 час 49:03 минуты.

Отметим, на дистанции 10 км победителями стали россиянин Игорь Головин и Элиза Темирбекова. Вторые места заняли Сыргак Жайлообек уулу и Айдай Алмазбекова, и бронзу взяли Александр Воробьев (Казахстан) и Сайкал Бейшенбаева.