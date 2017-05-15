Программа "Таза Коом" будет полностью финансироваться за счет донорских средств

15 мая 2017, 15:35 Комментарии

Бишкек, 15 мая /Мирлан Киизбаев – Кабар/. Правительственная программа "Таза Коом", включающая в себя несколько проектов, будет реализована за счет донорских средств. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Государственной комиссии информационных технологий и связи при правительстве КР Бакыт Шаршембиев.

По его словам, в настоящее время уже есть компании, заинтересованные в реализации проектов программы "Таза Коом", которые приезжают со своими финансовыми институтами.

"На 30 мая запланирована большая донорская конференция. На 11 июня запланирована конференция с участием генерального секретаря ООН. Приглашения большим корпорациям и донорам уже разосланы", - сообщил Б.Шаршембиев.

Он отметил, что программа включена в стратегию развития станы до 2040 года и будет реализовываться по мере поступления средств от доноров.

"Но сам проект ждать не будет, как только деньги найдутся, все высокотехнологичные решения будут внедряться в те проекты, которые будут утверждаться советом программы "Таза Коом". К октябрю будет отменена выдача 10-15 справок, и их можно будет получать в автоматическом режиме. Пакет законопроектов в Жогокру Кенеш уже внесен. Мы планируем, что до выхода депутатов на каникулы все чтения пройдут, и тогда все государственные услуги, цифровые подписи и все остальное, что связано с проектом, будет иметь законную силу для работы", - сообщил Б.Шаршембиев, добавив, что в настоящее время рассматривается вопрос строительства двух центров в Кыргызстане.

Он отметил, что проект "Безопасный город" уже не рассматривается правительством, так как это стало одним из компонентов программы "Умный город".

"Дело в том, что проект "Безопасный город" как таковой уже не рассматривается. Рассматривается проект "Умный город". То есть все решения для облегчения жизни граждан, для транспорта, все муниципальные службы, все сферы будут задействованы "умными" решениями. Это один из компонентов "Умного города" и будет решаться в комплексе. Этого всего нет в "Безопасном городе". "Безопасный город" - это только фото-видеофиксация дорожного движения. Программа "Умный город" включает в себя широкий спектр вопросов. Это высокотехнологичные, умные решения", - пояснил Б.Шаршембиев.

Он также сообщил, что после введения программы "Умный город" получение справок будет автоматизировано.

"Допустим, вы в электронном формате ввели вашу фамилию, электронный ключ и автоматически из базы данных вышла, к примеру, справка о несудимости, также справки с ГРС с полными данными и вся другая информация", - добавил Б.Шаршембиев.

По его словам, начальный бюджет реализации программы составляет порядка 50 млн долларов США.

"Сколько проектов будут реализованы первоначально, пока сказать не могу, примерно, около 9 проектов, но они будут меняться. Проектов в "Таза Коом" очень много, я не могу их все перечислить", - заключил Б.Шаршембиев.

Отметим, в структуру Совета по реализации проекта "Таза Коом" вошли восемь человек – это представители Верховного суда, Совета безопасности, Жогорку Кенеша, экспертного и бизнес-сообщества. Председателем совета является премьер-министр, сопредседателем – руководитель аппарата президента.

Таза коом является масштабным общенациональным проектом, нацеленным на внедрение в Кыргызстане новых технологий. Реализация данного проекта приведет к повышению прозрачности в системе государственного управления и станет весомым инструментом по противодействию и предупреждению коррупции. Проект охватит сферы социально-правовой жизни граждан, повысит качество и безопасность их жизни. В частности, после внедрения проекта, гости и жители страны смогут воспользоваться электронными государственными услугами через сеть Интернет, осуществлять платежи, сдавать отчетность, пользоваться электронными очередями.