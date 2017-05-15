По Кыргызстану ожидаются дожди, грозы — прогноз погоды на 16 мая

15 мая 2017, 15:18 Комментарии
Прогноз погоды по Кыргызстану на 16 мая. По сообщению Кыргызгидромета, ночью в Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областях местами кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков. Днем в Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской Чуйской и Таласской областях местами кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег.
В Иссык-Кульской, Нарынской областях без осадков, местами возможны грозы. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +17...+22
днем: +24...+29
Таласская область
ночью: +12...+17
днем: +23...+28
Баткенская область
ночью: +15...+20
днем: +25...+30
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +17...+22
днем: +25...+30
Иссык-Кульская область
ночью: +9...+14
днем: +20...+25
Нарынская область
ночью: +8...+13
днем: +21...+26
В Бишкеке ночью и в первой половине дня без осадков, в конце дня кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +20...+22, максимальная температура воздуха днем +25...+27.