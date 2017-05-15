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Вдоль пешеходной зоны в мкр Восток-5 предлагают организовать подземную парковку, торговые места и водоем (эскизы)

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425997-ru.html

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В Бишкеке организовали акцию "Вместе за безопасность детей на дорогах"

15 мая 2017, 15:37       Комментарии

В "Бишкекглавархитектуре" 18 мая состоится заседание градостроительного совета Бишкека, где обсудят проект организации пешеходной зоны по проспекту Чуй от здания Свердловской администрации до ул. Т.Айтматова.
Как сообщает "Бишкекглавархитектура", в том числе предусматривается благоустройство прилегающей территории к комплексу жилых домов микрорайона Восток-5.
На сегодняшний день основная часть данной территории используется под автостоянку без озеленения.
Ввиду того, что возникла необходимость благоустроить указанную территорию предлагается организация подземного автомобильного паркинга с площадью застройки 0,45 га на 250 мест с организацией торговых мест общей площадью 2500 кв.м.
На поверхности - на уровне земли проектом предусматривается креативный декоративный водоем, вписанный в ландшафтно-архитектурную среду данного участка, который является главным акцентом благоустройства всей пешеходной зоны, на данном участке соблюдается симметрия планировки.
По информации "Бишкекглавархитектуры", площадь водной поверхности декоративного водоема составляет 720 кв.м, глубина - всего 40 см. "Изюминка" нового водоема заключается в том, что входы в подземную часть сооружения организованы так, что создается визуальный эффект: пешеход буквально исчезает под водой. На дне неглубокого декоративного водоема проделано несколько прямоугольных отверстий (шахт), через которую в подземную часть проникает дневной свет, в ночное время свет из подземного гаража посредством тех же декоративных отверстий проникает на поверхность и тем самым подсвечивает водоем", - говорится в сообщении.
Благоустройство территории, прилегающей к административному зданию Свердловской районной администрации, решено в строгих формах, предусматривается организация фонтана - прямоугольное в плане с созданием прозрачной стены, образованной сплошным рядом водных струй высотой 2 метра. Озеленение всей территории решено в увязке с существующими посадками.
Кроме того, по всей территории вдоль проспекта Чуй от улицы Т.Айтматова до здания Свердловской администрации, общей площадью 2 га, пробивается единая центральная аллея шириной 13 метров с озеленением и применением МАФов связанной с общей стилистикой данного проекта. Вся композиция объединяется путем ритмично оформленной по всей протяженности создаваемой пешеходной зоны декоративным мощением.

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