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Неужели гомосексуализм — последствие многоженства?

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/columnis...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425995-ru.html

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15 мая 2017, 15:07       Комментарии

Взаимоотношения полов - вопрос вечный. Как только некие силы сотворили нечто живое, размножающееся не почкованием, так он и возник. Некоторые современные мужчины, желая продемонстрировать природное превосходство, позволяют себе утверждать, что у женщин волос длинный, а ум короткий. Так они, видимо, маскируют свои комплексы. Мне кажется, дискуссии по вопросу о многоженстве, которые периодически сотрясают общество, "проистекают" примерно оттуда же.
Хотя на дворе уже третье тысячелетие, некоторые мужчины упорно твердят, что следует придерживаться традиций, придуманных много веков назад. Возможно, в те далекие времена, когда мужчины вели бесконечные войны и погибали сотнями тысяч, решение о том, что женщины, остающиеся в заметном большинстве, не должны лишиться возможности испытать радость материнства и получить свою порцию мужской ласки, было оправданным. Вот и придумали, что не сгинувшие на поле боя могут иметь несколько жен. Каким-то, возможно, даже математическим способом (не зря же именно арабы придумали цифры) рассчитали, что четыре супружницы будет в самый раз...
Времена меняются, а войны продолжаются. Буквально неделю назад мы отметили очередную годовщину победы в самой крупной мировой войне. Однако человеческие потери в нынешних заварушках, которые происходят по всему миру, нельзя назвать глобальными. К чему я клоню? Да к тому, что в наше время численность мужчин и женщин примерно одинакова, и гипотетически все они могут составить кому-нибудь пару.
Но когда на высшем законодательном уровне озвучивается предложение закрепить право мужчины иметь четырех жен, мне хочется спросить: а что же делать трем другим мужикам, если их потенциальных половинок заберет себе другой гражданин, способный обеспечить им безбедное существование? Вариант, при котором, как шутят некоторые, четыре работающие супруги всегда прокормят одного общего мужа, возможен, но встречается крайне редко.
Так вернемся к холостякам, которым при определенном раскладе элементарно "не хватит" женщин. Тайно посещать чужих жен смогут далеко не все - с этим в некоторых краях очень строго. И камнями могут побить за прелюбодеяние, и даже жизни лишить...
Не хочется говорить глупости, но когда я слышу, что у нас распространено многоженство (даже не легализованное), начинаю понимать, почему некоторые слабые духом мужчины начинают поглядывать друг на друга. Природа требует своего - гормоны-то играют! И приходится одиноким парнишкам бросаться в объятия таких же бедолаг, изменяя своей традиционной сексуально ориентации.
Но тут начинается общественное осуждение. Особенно усердствуют те, кто сумел урвать себе несколько женщин. Они делают грозные заявления, что, мол, такое поведение позорит весь мужской род, и вообще, идите отсюда, геи противные. Те и идут...
Поэтому, узнав, что наши парламентарии в очередной раз отвергли идею легализовать многоженство, я думаю, что в данном случае за сильный пол надо радоваться больше, чем за слабый. Его представителям дают шанс оставаться настоящими мужчинами.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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