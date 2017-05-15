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Каждый час в Кыргызстане разводится одна семейная пара

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425994-ru.html

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С днем отключения аналогового вещания! Как Кыргызстан вошел в эпоху "цифры"

15 мая 2017, 15:22       Комментарии

БИШКЕК, 15 мая Sputnik. За год в Кыргызстане распались восемь тысяч семей, сообщила сегодня координатор приюта "Центр защиты детей" Роза Сулайманова во время видеомоста, приуроченного Всемирному дню семьи.
Видеомост соединил студии в Минске, Астане, Бишкеке, Ереване и Кишиневе.
По словам Сулаймановой, в 2016 году в Кыргызстане зарегистрировали 46 тысяч браков, на которые пришлось восемь тысяч разводов.
"Все чаще в стране происходят случаи, когда девушки выходят замуж в 16-17 лет. Молодые семьи нередко торопятся с решением о заключении брака, а затем расходятся", - сказала она.
При этом Сулайманова отметила, что в Кыргызстане зафиксировано множество случаев, когда молодые люди вступают в неофициальный брак, устраивая обряд нике.
Муфтият издал фетву о запрете нике с несовершеннолетними в декабре 2016 года.
Согласно подсчетам, в году 8 760 часов. Если это число разделить на 8000 - количество разводов в прошлом году, выходит, что каждый час в стране расходится одна супружеская пара.

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