Каждый час в Кыргызстане разводится одна семейная пара

15 мая 2017, 15:22 Комментарии

БИШКЕК, 15 мая Sputnik. За год в Кыргызстане распались восемь тысяч семей, сообщила сегодня координатор приюта "Центр защиты детей" Роза Сулайманова во время видеомоста, приуроченного Всемирному дню семьи.

Видеомост соединил студии в Минске, Астане, Бишкеке, Ереване и Кишиневе.

По словам Сулаймановой, в 2016 году в Кыргызстане зарегистрировали 46 тысяч браков, на которые пришлось восемь тысяч разводов.

"Все чаще в стране происходят случаи, когда девушки выходят замуж в 16-17 лет. Молодые семьи нередко торопятся с решением о заключении брака, а затем расходятся", - сказала она.

При этом Сулайманова отметила, что в Кыргызстане зафиксировано множество случаев, когда молодые люди вступают в неофициальный брак, устраивая обряд нике.

Муфтият издал фетву о запрете нике с несовершеннолетними в декабре 2016 года.

Согласно подсчетам, в году 8 760 часов. Если это число разделить на 8000 - количество разводов в прошлом году, выходит, что каждый час в стране расходится одна супружеская пара.