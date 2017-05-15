"Кумтор": Производственные результаты первого квартала 2017 года

15 мая 2017, 14:55 Комментарии

Компания Centerra Gold Inc. ("Центерра") и компания "Кумтор" подвели итоги работы в первом квартале 2017 года. За первые три месяца текущего года на "Кумторе" произведено 127400 унций, или 3962,59 кг золота. С начала года компания перечислила налогов и обязательных платежей на сумму более 2,2 миллиарда сомов.

Производство и реализация продукции

В первом квартале 2017 г. было произведено 127400 унций золота (для сравнения: за тот же период 2016 г. объём производства составил 86444 унции золота).

Увеличение объёмов производства произошло в результате того, что на фабрике перерабатывалась более богатая руда, поступившая в складские запасы из участка № 17 центрального карьера в начале четвёртого квартала 2016 г., тогда как в аналогичном квартале 2016 г. на фабричную переработку поступала руда с более низким содержанием металла, добытая из начальных уступов участка № 17.

В течение первого квартала 2017 г. Кумтор продолжал заниматься разработкой центрального карьера, ведя горные работы на участке № 18, и одновременно приступил к горным работам в сарыторском карьере. Этот карьер расположен примерно в трёх километрах южнее центрального карьера. Компания рассчитывает на то, что сможет выйти к руде сарыторского карьера во втором полугодии 2017 г.

В первом квартале 2017 г. было реализовано 134682 унции, или 4,19 тонны золота. Общий доход от реализации золота в первом квартале 2017 г. составил 164,1 млн долларов.

Платежи в бюджет Кыргызской Республики и обязательные отчисления

За первые три месяца 2017 года платежи в бюджет Кыргызской Республики в виде налогов, отчислений в Социальный фонд Кыргызской Республики и других обязательных платежей составили 2,2 миллиарда сомов.

Прогноз на 2017 год

По предварительным оценкам, на Кумторе будет произведено порядка 455-505 тыс. унций золота, при этом 30% общегодового объёма будет обеспечено в четвёртом квартале 2017 г.

Общий объём капитальных затрат (за минусом капитализации вскрышных работ) на Кумторе в 2017 году должен составить 96 млн долларов. Расходы на поддержание основных фондов (68 млн долларов) главным образом связаны с капитальным ремонтом и обновлением парка тяжелогрузной горной техники (58 млн долларов), капитальным ремонтом и заменой оборудования ЗИФ (3 млн долларов) и прочими статьями (7 млн долларов).

Капитальные затраты на развитие должны составить 28 млн долларов, в том числе для осуществления таких мероприятий, как перенос некоторых объектов инфраструктуры, как это предусмотрено общим планом эксплуатации рудника с учётом расширения контуров его карьера в объёме 9 млн долларов; возведение дамбы хвостохранилища (11 млн долларов), закупка новой горной техники (4 млн долларов); мероприятия по водоосушению (2 млн долларов) и другие статьи (2 млн долларов). Денежная составляющая капитализации вскрышных работ, связанных с разработкой карьера, в 2017 году ожидается в размере 172 млн долларов из общих расходов на капитализацию вскрышных работ, составляющих 234 млн долларов.

Как отметил Скотт Перри, главное должностное лицо компании, "несмотря на хорошие производственно-финансовые показатели компании, они оказались омрачены трагическим несчастным случаем, произошедшим в апреле на руднике Кумтор, в результате которого получил несовместимую с жизнью травму сотрудник компании, производивший осмотр легкового автомобиля в полевых условиях. Это трагическое происшествие лишь укрепляет нашу решимость в деле реализации программы Work Safe, Home Safe, которую мы продолжаем осуществлять на всех производственных объектах Компании".

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