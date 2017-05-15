 
Доллар США: 0.0000   
Евро: 0.0000   
Золото: 39.48 $/гр (+0.22) 
Серебро: 0.52 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Много ли вы знаете о кыргызстанской семье? — тест от SputnikМного ли вы знаете о кыргызстанской семье? — тест от Sputnik"Кумтор": Производственные результаты первого квартала 2017 года"Кумтор": Производственные результаты первого квартала 2017 года

Украинка принесла победу Кыргызстану на конкурсе красоты в Дубае

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359830_yk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425992-ru.html

Похожие новости

В Ташкенте на дипломатической ярмарке представили туристический потенциал Кыргызстана

Капитан сборной Кыргызстана по футболу Азамат Байматов стал одним из лучших игроков премьер-лиги Бахрейна

Евросоюз убежден, что Кыргызстан вновь преподаст урок демократии на президентских выборах, - посол Де Монтис

Чезаре де Монтис — о выборах президента: Кыргызстан преподаст урок демократии всему региону

Каждый час в Кыргызстане разводится одна семейная пара

15 мая 2017, 14:58       Комментарии

Украинка Алиса Саросек, представляющая Кыргызстан, выиграла конкурс красоты Queen of USSR Dubai 2017 ("Королева красоты Дубая из стран бывшего СССР"). Об этом девушка сообщила на своей странице в Facebook.
В этом году в конкурсе не участвовали девушки, родившиеся и выросшие непосредственно в Кыргызстане. В последний момент представлять Кыргызстан на международном уровне решила девушка из Одессы Алиса Саросек, которая имела родственные связи с этой страной - ее бабушка была родом из Кыргызстана.
Финал конкурса состоялся в Дубае 13 мая и среди 19 конкурсанток, представляющих страны бывшего СССР, первое место заняла Алиса Саросек.
Девушка родом из Одессы. В университете она изучала английский язык и некоторое время работала преподавателем. Сейчас Саросек живет и работает в Дубае.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум