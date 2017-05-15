Украинка принесла победу Кыргызстану на конкурсе красоты в Дубае

15 мая 2017, 14:58 Комментарии

Украинка Алиса Саросек, представляющая Кыргызстан, выиграла конкурс красоты Queen of USSR Dubai 2017 ("Королева красоты Дубая из стран бывшего СССР"). Об этом девушка сообщила на своей странице в Facebook.

В этом году в конкурсе не участвовали девушки, родившиеся и выросшие непосредственно в Кыргызстане. В последний момент представлять Кыргызстан на международном уровне решила девушка из Одессы Алиса Саросек, которая имела родственные связи с этой страной - ее бабушка была родом из Кыргызстана.

Финал конкурса состоялся в Дубае 13 мая и среди 19 конкурсанток, представляющих страны бывшего СССР, первое место заняла Алиса Саросек.

Девушка родом из Одессы. В университете она изучала английский язык и некоторое время работала преподавателем. Сейчас Саросек живет и работает в Дубае.