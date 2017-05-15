Кровавые дороги в Кыргызстане, или Как дети страдают от бездействия властей

15 мая 2017, 15:12 Комментарии

Криминальные сводки последних дней шокируют общественность тем, что в них все больше фигурируют дети. Не проходит и нескольких дней, чтобы в СМИ не появлялась новость о том, что нерадивые водители, грубо нарушая правила дорожного движения, сбивают детей прямо на пешеходном переходе. Кстати, согласно статистике Главного управления патрульной милиции, за четыре месяца текущего года в дорожно-транспортных происшествиях погибли 11 детей, пострадали - 376.

Вот уже более пяти лет власти не могут реализовать многострадальный проект "Безопасный город", который направлен на борьбу с ДТП и нарушениями общественного порядка. Однако каждый раз с приходом нового правительства обещания чиновников о реализации этого проекта зависают в воздухе. И вот пока там, на самом верху, власть имущие проводят вилами по воде, "ВБ" решил напомнить про самые громкие ДТП с участием детей в этом году.

Так, вечером 2 февраля в Бишкеке в районе ВДНХ в результате ДТП погибли три человека, в том числе школьник. Автомобиль "Субару" двигался в направлении вверх по проспекту Ч.Айтматова (бывш. Мира). За рулем автомобиля находилась 18-летняя девушка по имени Анна, с ней в салоне были ещё двое молодых людей, один из них - ученик 11-го класса. Машина вылетела с обочины и врезалась в дерево. Все пассажиры скончались на месте, не приходя в сознание.

Через месяц, 3 марта, по тому же самому маршруту произошло столкновение четырех автомашин, в результате чего пострадал ребенок. За рулем Mercedes-Benz был 25-летний водитель. Он двигался по проспекту Чынгыза Айтматова в южном направлении и столкнулся с автомашиной марки Toyota Land Cruiser с дипломатическими номерами. В ДТП попали еще две машины Chevrolet и Volkswagen. Известно, что в Chevrolet находился двухлетний ребенок. Не обнаружив серьезных травм, врачи ребенка не стали госпитализировать.

Общественность потрясла другая новость - 21 апреля на пересечении улиц Чапаева и Ремесленной на большой скорости автомобиль сбил двух школьников, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Не оказав никакой помощи, водитель "Мерседеса" скрылся с места происшествия. Злоумышленника удалось задержать вечером. В результате наезда оба ребенка получили тяжелые травмы головы и переломы. Один из пострадавших впал в кому и вышел из нее только через три дня. В итоге лихача водворили в СИЗО.

Утром 10 мая на пересечении проспекта Чуй и улицы Курманжан Датки в Бишкеке сбили школьницу. Автонаезд произошел в 7.10 утра. Девочка жива, ее госпитализировали.

Ночь 10 мая оказалась трагичной для родителей 15-летнего подростка. Примерно в 22.00 на пересечении улиц Патриса Лумумбы и Ден Сяопина водитель Mercedes сбил стоявшего у дороги школьника насмерть и скрылся с места происшествия. От удара мальчик отлетел на трассу и оказался под колесами другой машины. Ребенок скончался по дороге в больницу. Вечером следующего дня мужчину задержали. Водитель объяснил свой поступок тем, что, сбив мальчика, он испугался и решил скрыться с места происшествия.

Спустя два дня, 12 мая общественность возмутила еще одна новость о ДТП с участием школьников. В 9-м микрорайоне столицы два автомобиля с разницей в несколько минут сбили двух школьников. Один из водителей скрылся с места происшествия. Обоих детей госпитализировали в городскую клиническую больницу с нетяжелыми травмами. Спустя несколько часов владельца скрывшегося автомобиля задержали. Им оказался гражданин Казахстана, 1986 года рождения, некий Б.М.А.

А между тем, устав ждать действий от властей по наведению порядка на дорогах, активисты из группы "Граждане, требующие безопасный город" проводят в социальной сети Facebook бессрочную акцию "Вместе за безопасность детей на дорогах". В акции примут участие сотрудники УПМ, учителя столичных школ, управление образования мэрии Бишкека и волонтеры. Всем активистам будут розданы флажки, которыми участники мероприятия будут оповещать водителей, что дети переходят дорогу. Для каждого волонтера будет подобран удобный график. Планируется, что период акции будет окончен вместе с завершением учебного года.

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