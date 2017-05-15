С днем отключения аналогового вещания! Как Кыргызстан вошел в эпоху "цифры"

15 мая 2017, 15:20 Комментарии

Сегодня, 15 мая, в Кыргызстане на смену аналогового телевещания пришла цифровая модель. Это заметно улучшит качество изображения в телевизорах и помехи с рябью канут в Лету. Отметим, с 1994 года Кыргызстан является членом международного союза электросвязи и, как 103 страны альянса, в 2006 году в Женеве присоединился к плану перехода на цифровое эфирное телевещание.

Стоит отметить и то, что Кыргызская Республика стала первой страной в Центральной Азии, применившей цифровое эфирное телевидение. Началось все с пилотного проекта в самой проблемной и удалённой Баткенской области в ноябре 2008 года, вещание осуществлялось в стандарте DVB-T, признанным в 2013 году устаревшим. Позднее систему заменили на боле новую DVB-T2 и, как отмечают специалисты, европейский стандарт хорошо подошел нашей стране, учитывая сложный рельеф.

Однако несмотря на то что переход уже осуществлен, некоторые кыргызстанцы остались отрезанными от телевидения. Дело в том, что Министерство социального развития раздало совсем небольшое количество ресиверов для малоимущих. Выбор был сделан лишь на жителей приграничных районов.

Данные участки в 2015 году получили 8 тысяч ресиверов и с тех пор больше ничего не выделялось. Почему, неизвестно, либо по причине недофинансирования, либо из-за отсутствия передатчиков на складе. В итоге был выделен скудный запас аппаратуры, сообщают в Министерстве социального развития и труда.

"Планировалось выделить еще, но мы сказали, чтобы нам выделили ресиверы, чтобы нашим малообеспеченным всем хватило либо лучше вообще не давайте. Потому что было предложено выплатить нам частями какую-то сумму, а этого нам бы не хватило ни на одну область и не всем. Это было бы какое-то ущемление, и мы тогда направили письмо в правительство, что таким способом ущемляются права малообеспеченных. Либо даете передатчики на всех, а у нас 270 тысяч получателей, либо направляете эти средства в другое место", - рассказал завотделом оперативного учета департамента соцобеспечения при Министерстве социального развития и труда Динара Орозобекова.

Но есть хорошая новость, малоимущие имеют возможность получить бесплатный ресивер. Для этого нужно обратится либо в акимиаты, либо в социальные учреждения или сельское управление с заявлением о том, что тот или иной гражданин не в состоянии приобрести себе передатчик. Обращение будет рассмотрено и обратившийся получит желаемое, отмечают в Министерстве культуры, информации и туризма.

"На базе акимиатов созданы оперативные штабы и население может туда обращаться. Эта работа была поручена акимам, потому что у них функционируют социальные объекты и списки более или менее точные – кто реально нуждается. Например, в Бишкеке в каждом из четырех акимиатов есть социальные отделы", - сообщили в пресс-службе Минкультуры.

Стоит отметить, на сегодняшний день наша страна практически полностью отключена от аналогового телевещания. В связи с этим были созданы мобильные группы, помогающие гражданам настроить аппаратуру. Решение о данном штабе было принято 11 мая этого года. Кроме того, как сегодня на пресс-конференции отметила заместитель министра культуры, информации и туризма Айнура Темирбекова, мобильные группы будут помогать населению на местах.

"Группы будут выезжать на вызовы, давать техническую консультацию при установке антенн, ресиверов и прочего. Принятые меры позволят минимизировать возможные технические проблемы населения в связи с переходом на ЦТВ. В частности, жители населенных пунктов, расположенных в "радиотеневой зоне", а также горожане, проживающие в многоэтажных домах, могут испытывать трудности в связи с препятствиями к доступу цифрового телеканала", - сказала она.

В схожей "радиотеневой" зоне также находится еще 5% населения, которые проживают в 326 населенных пунктах, расположенных в ущельях и впадинах.

Общая численность населения там составляет примерно 315 тысяч человек. Для охвата данных населенных пунктов будут установлены 211 единиц цифрового автоматического ретранслятора и охват составит 227 населенных пунктов.

Оставшиеся 99 планируется обеспечить за счет индивидуального подключения домов с помощью спутниковых ресиверов. В целом Кыргызстан смог войти в новую эпоху "цифры", на первый взгляд, удовлетворительно, впрочем, как говорят специалисты, сейчас все остается за самим населением, "есть проблемы с подключением - звоните, поможем, нет ресиверов - обращайтесь, найдем".