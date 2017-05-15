В ходе рабочего визита Президента КР в Китай подписан ряд документов (список)

15 мая 2017, 14:20 Комментарии

Пекин, 15 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В ходе рабочего визита Президента Кыргызстана Алмазбек Атамбаева в Китай, где он принимает участие в Форуме международного сотрудничества "Один пояс - один путь", подписан ряд документов.

1. Протокол между Государственной инспекцией по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве КР и Главным управлением по контролю качества, инспекции и карантину КНР о переработке корма для домашних животных из побочных продуктов птицепереработки для экспорта из КР в КНР.

Подписывали документ от кыргызской стороны директор Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве КР К.Жумаканов, от китайской стороны - министр Главного управление по контролю качества, инспекции и карантину КНР Чжу Шупин.

2. Программа сотрудничества по стимулированию развития малого и среднего бизнеса между Министерством экономики КР и Министерством коммерции КНР.

От кыргызской стороны документ подписал министр экономики КР Арзыбек Кожошев, от китайской - министр коммерции КНР Чжун Шань.

3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики КР и Государственным комитетом по развитию и реформам КНР об укреплении промышленного потенциала и инвестиционного сотрудничества.

Подписывали: от кыргызской стороны - министр экономики КР А.Кожошев, от китайской – председатель Государственного комитета по развитию и реформам КНР Хэ Лифэн.