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В ходе рабочего визита Президента КР в Китай подписан ряд документов (список)

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-khode-r...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425989-ru.html

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Кыргызстан и Китай подписали документ о стимулировании развития малого и среднего бизнеса

Какие документы подписала КР на форуме "Один пояс — один путь" в Пекине

15 мая 2017, 14:20       Комментарии

Пекин, 15 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В ходе рабочего визита Президента Кыргызстана Алмазбек Атамбаева в Китай, где он принимает участие в Форуме международного сотрудничества "Один пояс - один путь", подписан ряд документов.
1. Протокол между Государственной инспекцией по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве КР и Главным управлением по контролю качества, инспекции и карантину КНР о переработке корма для домашних животных из побочных продуктов птицепереработки для экспорта из КР в КНР.
Подписывали документ от кыргызской стороны директор Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве КР К.Жумаканов, от китайской стороны - министр Главного управление по контролю качества, инспекции и карантину КНР Чжу Шупин.
2. Программа сотрудничества по стимулированию развития малого и среднего бизнеса между Министерством экономики КР и Министерством коммерции КНР.
От кыргызской стороны документ подписал министр экономики КР Арзыбек Кожошев, от китайской - министр коммерции КНР Чжун Шань.
3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики КР и Государственным комитетом по развитию и реформам КНР об укреплении промышленного потенциала и инвестиционного сотрудничества.
Подписывали: от кыргызской стороны - министр экономики КР А.Кожошев, от китайской – председатель Государственного комитета по развитию и реформам КНР Хэ Лифэн.

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