Президент Microsoft рассказал о вине АНБ и ЦРУ в масштабной кибератаке

15 мая 2017, 14:54 Комментарии

Бишкек, 15 мая /Кабар/. Ответственность за распространение вируса-вымогателя WannaCry частично лежит на правительствах и спецслужбах разных стран. Об этом президент компании Microsoft Брэд Смит написал в своем блоге.

По его словам, правительства собирают данные об уязвимостях в программном обеспечении для своих целей, а затем хакеры используют эти сведения для кибератак. Смит сравнил эту ситуацию с использованием ракет "Томагавк", украденных у американской армии, и призвал власти передавать всю информацию об уязвимостях программ напрямую их разработчикам.

"Мы видели, что данные об уязвимостях, которые собирало ЦРУ, были опубликованы на Wikileaks, теперь же данные об уязвимостях, украденные из АНБ, затронули пользователей по всему миру", — заявил Смит.

Вечером 12 мая начали появляться сообщения о массовом заражении компьютеров программой-шифровальщиком. За снятие блокировки злоумышленники требовали выкуп в биткоинах.

Наибольшее число кибератак наблюдалось в России, где целью преступников стали компьютеры крупных организаций и ведомств. В Великобритании из-за массового заражения персональных компьютеров была нарушена работа 40 медицинских учреждений.

По данным The Financial Times, создатели вируса взяли за основу вредоносную программу АНБ Eternal Blue. Остановить распространение вируса удалось программисту, который зарегистрировал домен iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com — этот адрес был зашит в коде вируса.

Источник РИА Новости